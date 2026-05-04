Дмитрий Пятибратов хотел бы возглавить ЦСКА

Российский тренер Дмитрий Пятибратов заявил, что подавляющее большинство отечественных и иностранных специалистов не отказались бы возглавить ЦСКА.
4 мая ЦСКА сообщил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Тренер работал в клубе с начала сезона-2025/26 и завоевал с командой OLIMPBET- Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера «армейцев» назначен Дмитрий Игдисамов.
«Давайте будем реалистами: сейчас в ЦСКА меня никто не позовёт. Но ни один специалист не откажется от должности главного тренера ЦСКА, потому что это бренд, уровень, команда с традициями и флагман российского футбола. Подавляющее большинство российских и иностранных тренеров сочли бы за честь работать в этом большом клубе», — сказал Пятибратов Metaratings.ru.
После 28 туров в нынешнем сезоне чемпионата России ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице c 45 очками. 6 мая «красно-синие» в финале первого этапа Пути регионов FONBET Кубка России встретятся со «Спартаком», начало — в 20:00 по московскому времени.