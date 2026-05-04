Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
17:00
Челси
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.11
П2
5.10
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.55
П2
5.00
Футбол. Италия
19:30
Кремонезе
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.25
П2
2.50
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.12
П2
2.95
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.28
П2
6.10
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.85
П2
1.50
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.39
П2
2.88

Мостовой назвал странной ситуацию футболиста Заболотного с тестом на допинг

Ранее стало известно, что Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, взятой в рамках внесоревновательного тестирования.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Ситуация с положительной допинг-пробой нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Антона Заболотного является странной. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой.

«Я удивился, что Заболотный в последних играх особо не играл, многие спрашивали, где этот нападающий. Может, поэтому не играл, что нашли, — сказал Мостовой. — С сегодняшней фармакологией вообще не понятно что. Что-то можно было есть раньше, сейчас запрещено. Я думаю, что вряд ли что-то такое было. Зачем Заболотному что-то принимать? Тем более когда являешься третьим нападающим. Я думаю, что разберутся, странная история, что где-то и что-то нашли. Нам эта вся информация недоступна, как и что проверяется».

В воскресенье пресс-служба «Спартака» сообщила, что Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, взятой в рамках внесоревновательного тестирования. Футболиста временно отстранили от тренировок и матчей, но санкции были отменены с 30 апреля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) разрешило футболисту участвовать в тренировках и соревнованиях. Сам Заболотный заявил, что намерен доказать невиновность в нарушении антидопинговых правил.

Заболотному 34 года. Он перешел в «Спартак» в 2025 году. Нападающий является чемпионом России сезона-2018/19 в составе петербургского «Зенита». Выступая за столичный ЦСКА, он завоевал Кубок России в 2023 году. За сборную России Заболотный провел 19 матчей и забил 2 гола.

Футбол. Премьер-лига
11.05
Спартак
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.26
П2
6.23