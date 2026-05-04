Мостовой назвал странной ситуацию футболиста Заболотного с тестом на допинг

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Ситуация с положительной допинг-пробой нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Антона Заболотного является странной. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой.
«Я удивился, что Заболотный в последних играх особо не играл, многие спрашивали, где этот нападающий. Может, поэтому не играл, что нашли, — сказал Мостовой. — С сегодняшней фармакологией вообще не понятно что. Что-то можно было есть раньше, сейчас запрещено. Я думаю, что вряд ли что-то такое было. Зачем Заболотному что-то принимать? Тем более когда являешься третьим нападающим. Я думаю, что разберутся, странная история, что где-то и что-то нашли. Нам эта вся информация недоступна, как и что проверяется».
В воскресенье пресс-служба «Спартака» сообщила, что Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, взятой в рамках внесоревновательного тестирования. Футболиста временно отстранили от тренировок и матчей, но санкции были отменены с 30 апреля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) разрешило футболисту участвовать в тренировках и соревнованиях. Сам Заболотный заявил, что намерен доказать невиновность в нарушении антидопинговых правил.
Заболотному 34 года. Он перешел в «Спартак» в 2025 году. Нападающий является чемпионом России сезона-2018/19 в составе петербургского «Зенита». Выступая за столичный ЦСКА, он завоевал Кубок России в 2023 году. За сборную России Заболотный провел 19 матчей и забил 2 гола.