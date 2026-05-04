Пятибратов: Челестини оставил только негативный след в российском футболе

Российский тренер Дмитрий Пятибратов поделился мнением касательно работы возглавлявшего ЦСКА швейцарца Фабио Челестини в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
4 мая ЦСКА сообщил об увольнении Челестини с поста главного тренера. Тренер работал в клубе с начала сезона-2025/26 и завоевал с командой OLIMPBET- Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера «армейцев» назначен Дмитрий Игдисамов.
«Он оставил только негативный след в российском футболе. С его согласия один из лучших российских центральных защитников Дивеев перешёл в “Зенит”. Разбирается ли тренер в реалиях нашего футбола? Игорь был системообразующим футболистом для ЦСКА. “Армейцы” весной перестали выделяться своей двигательной активностью, пропала энергия. Из лучшей осенней версии себя москвичи превратились в набор игроков, которые не понимают, что делать на футбольном поле.
Значит, Челестини не справился с предсезонной подготовкой. Также можно вспомнить постоянные конфликты: с Мусаевым, Талалаевым, Мойзесом. Тренер должен давать уверенность и спокойствие. Клуб создал для него все условия: большой тренерский штаб, широкие полномочия. Руководители ЦСКА приняли правильно решение расстаться с Фабио. Не вижу прогресса команды, была лишь стагнация", — сказал Пятибратов Metaratings.ru.
После 28 туров в нынешнем сезоне РПЛ ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице c 45 очками. 6 мая «красно-синие» в финале первого этапа Пути регионов FONBET Кубка России встретятся со «Спартаком», начало — в 20:00 по московскому времени.