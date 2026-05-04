КДК рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Динамо» Мх про Сулейманова

Как сообщил сайт Российского футбольного союза (РФС), Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК РФС) изучит факт оскорбительных речёвок со стороны болельщиков «Динамо» Мх в адрес форварда «Ростова» Тимура Сулейманова.
Матч между «бело-голубыми» и «жёлто-синими» в рамках 28-го тура сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги (РПЛ) состоялся 2 мая в Каспийске на стадионе «Анжи Арена» и завершился со счётом 2:1 в пользу дончан. 26-летний Сулейманов вышел на поле в стартовом составе гостей, но не отметился какими-либо результативными действиями.
При этом болельщики дагестанской команды в ходе встречи позволяли себе неоднократные оскорбительные кричалки в адрес Сулейманова, также уроженца северокавказской республики. Инцидент включён в повестку заседания КДК РФС, которое состоится 7 мая.
После 28 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «Ростов», который возглавляет Джонатан Альба, набрал 30 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.
Сулейманов в текущем сезоне чемпионата провёл 26 матчей, в которых забил четыре гола.
