КДК рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Динамо» Мх про Сулейманова

Матч между «бело-голубыми» и «жёлто-синими» в рамках 28-го тура сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги (РПЛ) состоялся 2 мая в Каспийске на стадионе «Анжи Арена» и завершился со счётом 2:1 в пользу дончан. 26-летний Сулейманов вышел на поле в стартовом составе гостей, но не отметился какими-либо результативными действиями.