КДК рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Динамо» Мх про Сулейманова

Как сообщил сайт Российского футбольного союза (РФС), Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК РФС) изучит факт оскорбительных речёвок со стороны болельщиков «Динамо» Мх в адрес форварда «Ростова» Тимура Сулейманова.

Матч между «бело-голубыми» и «жёлто-синими» в рамках 28-го тура сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги (РПЛ) состоялся 2 мая в Каспийске на стадионе «Анжи Арена» и завершился со счётом 2:1 в пользу дончан. 26-летний Сулейманов вышел на поле в стартовом составе гостей, но не отметился какими-либо результативными действиями.

При этом болельщики дагестанской команды в ходе встречи позволяли себе неоднократные оскорбительные кричалки в адрес Сулейманова, также уроженца северокавказской республики. Инцидент включён в повестку заседания КДК РФС, которое состоится 7 мая.

После 28 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «Ростов», который возглавляет Джонатан Альба, набрал 30 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

Сулейманов в текущем сезоне чемпионата провёл 26 матчей, в которых забил четыре гола.

Динамо Мх
1:2
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
2.05.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена, 5050 зрителей
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Джонатан Альба
Голы
Динамо Мх
Гамид Агаларов
60′
Ростов
Ян Джапо
29′
Роналдо
(Егор Голенков)
77′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
47
Никита Глушков
7
Хазем Мастури
22′
99
Муталип Алибеков
24
Андрес Аларкон
16
Уссем Мрезиг
71
Ян Джапо
46′
9
Ражаб Магомедов
77
Темиркан Сундуков
90′
13
Сослан Кагермазов
10
Джавад Хоссейннеджад
46′
25
Гамид Агаларов
6
Мехди Мубарик
90′
70
Абдулла Ашуров
Ростов
1
Рустам Ятимов
90+6′
4
Виктор Мелехин
74′
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
99
Тимур Сулейманов
90+2′
40
Илья Вахания
81′
67
Герман Игнатов
62
Иван Комаров
63′
69
Егор Голенков
10
Кирилл Щетинин
70′
5
Данила Прохин
90+6′
9
Мохаммад Мохеби
81′
87
Андрей Лангович
Статистика
Динамо Мх
Ростов
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
1
3
Угловые
3
1
Фолы
14
22
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти