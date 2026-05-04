Мурад Мусаев считает, что «Краснодару» нужны ещё один-два игрока для ротации

В эфире канала «Матч ТВ» наставник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Краснодар» Мурад Мусаев заявил, что для большей ротации состава «чёрно-зелёным» не хватает ещё одного-двух футболистов.
В последних матчах южане были крайне ограничены в числе замен из-за большого количества травмированных игроков. К примеру, 5 апреля рулевой «горожан» сообщал, что из-за полученного повреждения остаток сезона-2025/2026 пропустит бразильский вингер команды Виктор Са.
«Нам не хватает одного‑двух футболистов. Очень сложный момент с травмой Виктора Са. Боселли пришёл поздно, ему ещё нужно время, чтобы адаптироваться к нашей игре. Мы немного были не готовы к травме Са. Просто мы должны понимать, что практически всегда была одна игра в неделю, а сейчас Кубок страны. Играем через два дня на третий, через три на четвёртый, это требует больших сил», — рассказал специалист.
После 28 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «Краснодар» под руководством Мусаева набрал 63 очка и занимает первое место в турнирной таблице, опережая санкт-петербургский «Зенит», идущий вторым, на один балл. 3 мая «чёрно-зелёные» сумели переиграть тольяттинский «Акрон» в гостевой встрече 28-го тура РПЛ со счётом 1:0.
7 мая «быки» в Москве сыграют с «Динамо» в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (первый матч — 0:0).