Карпукас равняется на легенду «Барселоны»: «Наша игра отдаленно похожа. Не по качеству, конечно»

— Ты говорил, что из легионеров РПЛ тебе нравится игра Вендела и Барко. Есть ли какой‑то футболист в мире, на которого ты равняешься?
— Бускетс. Не хочу говорить с высока, но, мне кажется, наша игра отдаленно похожа. Не по качеству, конечно, человек в «Барселоне» играл… Тяжело сравнивать адекватно… Отдаленно, по крайней мере, в моей голове, я хотел бы быть похожим на него. Он был моим любимым футболистом с детства, — заявил Карпукас в интервью «Матч ТВ».
37-летний Серхио Бускетс большую часть карьеры провел в составе испанской «Барселоны», а последние два года выступал за американский «Интер Майами» и повесил бутсы на гвоздь минувшей зимой.
В нынешнем сезоне 23-летний Артем Карпукас провел за «Локомотив» 33 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 6 миллионов евро.