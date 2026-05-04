Бывший тренер «Спартака» Абаскаль хочет возглавить ЦСКА

4 мая ЦСКА сообщил об увольнении Челестини с поста главного тренера. Тренер работал в клубе с начала сезона-2025/26 и завоевал с командой OLIMPBET- Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера «армейцев» назначен Дмитрий Игдисамов.
«Хотел бы я возглавить ЦСКА? Я всегда готов вернуться в Россию. Сейчас я нахожусь дома и готовлю себя к следующему проекту. Надеюсь, что ещё поработаю в России», — сказал Абаскаль Metaratings.ru.
Испанский специалист возглавлял «красно-белых» с 2022 по 2024 год. После 28 туров в нынешнем сезоне РПЛ ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице c 45 очками. 6 мая «армейцы» в финале первого этапа Пути регионов FONBET Кубка России встретятся со «Спартаком», начало — в 20:00 по московскому времени.