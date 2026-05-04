Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
51.00
X
34.00
П2
1.02
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
0
:
Шинник
1
П1
22.00
X
3.85
П2
1.40
Футбол. Италия
19:30
Кремонезе
:
Лацио
П1
3.25
X
3.30
П2
2.49
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Ротор
П1
2.91
X
3.13
П2
2.60
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Фиорентина
П1
1.57
X
4.34
П2
6.30
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Манчестер Сити
П1
6.70
X
4.84
П2
1.50
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Реал Сосьедад
П1
2.50
X
3.38
П2
2.96

Бывший тренер «Спартака» Абаскаль хочет возглавить ЦСКА

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выразил желание вернуться к работе в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) на фоне ухода Фабио Челестини из ЦСКА.

4 мая ЦСКА сообщил об увольнении Челестини с поста главного тренера. Тренер работал в клубе с начала сезона-2025/26 и завоевал с командой OLIMPBET- Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера «армейцев» назначен Дмитрий Игдисамов.

«Хотел бы я возглавить ЦСКА? Я всегда готов вернуться в Россию. Сейчас я нахожусь дома и готовлю себя к следующему проекту. Надеюсь, что ещё поработаю в России», — сказал Абаскаль Metaratings.ru.

Испанский специалист возглавлял «красно-белых» с 2022 по 2024 год. После 28 туров в нынешнем сезоне РПЛ ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице c 45 очками. 6 мая «армейцы» в финале первого этапа Пути регионов FONBET Кубка России встретятся со «Спартаком», начало — в 20:00 по московскому времени.