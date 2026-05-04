4 мая ЦСКА сообщил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Тренер работал в клубе с начала сезона-2025/26 и завоевал с командой OLIMPBET- Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера «армейцев» назначен Дмитрий Игдисамов.
«Главным тренером в ЦСКА я быть не могу, потому что должна быть лицензия. Если меня позовут в тренерский штаб ЦСКА, то пойду. Парадокс нашего футбола в том, что человека, игравшего 20 лет на высочайшем уровне в нашем чемпионате, в Европе и в мире, могут не допустить до работы. А людей, которые футбол не видели или видели с Эйфелевой башни, у нас много», — сказал Мостовой Metaratings.ru.
После 28 туров в нынешнем сезоне РПЛ ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице c 45 очками. 6 мая «армейцы» в финале первого этапа Пути регионов FONBET Кубка России встретятся со «Спартаком», начало — в 20:00 по московскому времени.