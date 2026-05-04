Мостовой: если меня позовут в тренерский штаб ЦСКА, то пойду

«Главным тренером в ЦСКА я быть не могу, потому что должна быть лицензия. Если меня позовут в тренерский штаб ЦСКА, то пойду. Парадокс нашего футбола в том, что человека, игравшего 20 лет на высочайшем уровне в нашем чемпионате, в Европе и в мире, могут не допустить до работы. А людей, которые футбол не видели или видели с Эйфелевой башни, у нас много», — сказал Мостовой Metaratings.ru.