«Акрон» раскрыл, какую травму получил Дзюба

Форвард «Акрона» Артем Дзюба получил травму задней поверхности бедра в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
«Артем Дзюба получил повреждение в игре с “Краснодаром”. Лучший бомбардир нашего клуба прошел дополнительное медицинское обследование после домашнего матча с “Краснодаром”. Артем получил мышечное повреждение задней поверхности бедра», — говорится в заявлении.
Дзюба получил травму 3 мая в домашнем матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1). Футболист покинул поле на 57-й минуте встречи.
37-летний Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. Он стал лучшим бомбардиром в истории тольяттинского клуба. Форвард обошел Андреса Понсе, забив 18-й гол за команду.
В текущем сезоне РПЛ Дзюба провел за «Акрон» 26 встреч, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.
После 28 туров «Акрон» с 27 очками идет на 12-м месте турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре тольяттинцы 11 мая примут «Ростов».
Заур Тедеев
Мурад Мусаев
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
72′
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
11
Жилсон Тавареш Беншимол
26
Родриго Эшковал
82′
19
Марат Бокоев
80
Хетаг Хосонов
24
Йонуц Неделчару
78′
2
Йомар Роча
35
Ифет Джаковац
63′
78′
90
Александр Морозов
22
Артем Дзюба
57′
15
Стефан Лончар
8
Константин Марадишвили
65′
6
Максим Кузьмин
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
69′
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
3
Тормена
5
Жубал
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
71′
23
Хуан Мануэль Боселли
88
Никита Кривцов
71′
90
Дэвид Мозес Кобнан
10
Эдуард Сперцян
90′
17
Валентин Пальцев
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти