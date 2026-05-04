Почему разрешили играть за «Спартак» и кто стал адвокатом: новые данные по «делу Заболотного»

Вечером 3 мая стало известно о положительной допинг-пробе форварда московского «Спартака» Антона Заболотного. Дело футболиста уже получило продолжение: стало известно, что его адвокатом будет экс-глава РУСАДА Анна Анцелиович. Также появилась информация, могут ли красно-белые получить техническое поражение из-за своего нападающего.
Почему разрешили играть?
Обычно после обнаружения запрещенного вещества в организме спортсмена следует его временная дисквалификация, которая продолжается до завершения расследования. Так, хоккеисты Никита Седов и Виталий Каменев были отстранены прошлой весной из-за положительной пробы на мельдоний. Вердикт они не получили до сих пор, но уже год не могут выступать в России.
При этом Заболотному РУСАДА разрешило играть за «Спартак». По данным «СЭ», временное отстранение могут отменить, если спортсмен предоставит доказательства, что нарушение произошло из-за загрязненного продукта или же оно связано с субстанцией, вызывающей зависимость.
Как заявил журналист Иван Карпов, форвард всю карьеру принимает лекарство для сосудов, о чем регулярно сообщает агентству. Однако минувшей зимой футболист использовал усиленную версию препарата, которая содержала запрещенные вещества. Узнав об этом, Заболотный сообщил о ситуации в антидопинговую организацию.
Теперь Антону остается ждать вердикт, он будет вынесен после завершения сезона.
Что ждет «Спартак»?
Если форвард получит дисквалификацию, то на «Спартаке» это не должно сказаться. Для аннулирования результата матча нужно, чтобы по меньшей мере два футболиста сдали положительную пробу.
И даже это не гарантирует пересмотра результатов. В феврале 2024 года семерых игроков молодежного хоккейного клуба «Толпар» дисквалифицировали на год за нарушение антидопинговых правил: у них нашли мельдоний. При этом исходы матчей с участием команды не были изменены.
Но что делать, если Заболотный забьет в оставшихся встречах? Если в итоге его признают невиновным, то все в порядке. Однако есть вероятность и иного исхода дела. В таком случае забитые мячи просто вычтут из его статистики.
В текущем сезоне форвард провел за «Спартак» 16 матчей и отметился тремя результативными передачами.
Адвокат — экс-руководитель РУСАДА
Защищать футболиста будет руководитель спортивной практики «Клевер консалт» Анна Анцелиович. Она занимала пост и. о. гендиректора РУСАДА с декабря 2015 года по март 2017-го. Также юрист работала в должности начальника отдела обработки результатов и расследований агентства.
Сам Заболотный в воскресенье опубликовал большое обращение в социальных сетях. По словам игрока, он намерен доказать невиновность в нарушении антидопинговых правил.
В этом же заявлении он сообщил, что не будет больше комментировать ситуацию «по настоятельной рекомендации юристов».
Максим Клементьев