Почему разрешили играть за «Спартак» и кто стал адвокатом: новые данные по «делу Заболотного»

Обычно после обнаружения запрещенного вещества в организме спортсмена следует его временная дисквалификация, которая продолжается до завершения расследования. Так, хоккеисты Никита Седов и Виталий Каменев были отстранены прошлой весной из-за положительной пробы на мельдоний. Вердикт они не получили до сих пор, но уже год не могут выступать в России.