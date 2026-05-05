Арсен Адамов объявил, что уйдет из «Зенита» по окончании сезона

Защитник «Зенита» Арсен Адамов сообщил, что покинет команду в конце сезона-2025/26.
Летом у 26-летнего футболиста истечет контракт с «Зенитом».
— Арсен, вы останетесь в «Зените»?
— Нет.
— Куда дальше, есть планы?
— Планы уже есть, — цитирует Адамова «РБ Спорт».
Адамов перешел в «Зенит» из «Урала» в январе 2022 года. В этом сезоне защитник провел 9 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. В общей сложности он отыграл 30 матчей за «Зенит».
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Адамова в 1,5 миллиона евро.
