Возвращение Слуцкого или новый иностранец? Кто наведет порядок в ЦСКА

Отставка Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА стала самой громкой и в то же время ожидаемой в нынешнем сезоне РПЛ. О новом этапе и потенциальных преемниках швейцарского специалиста — в материале РИА Новости Спорт.
Челестини посыпался на дистанции и скандалил с лидерами
ЦСКА занялся поисками нового главного тренера после внезапного ухода Марко Николича, выигравшего с командой Кубок России. В конце июня в «армейском» клубе представили не особо известного в российском футбольном сообществе специалиста, опыт работы которого ограничивается швейцарским чемпионатом (если не брать в расчет низшие дивизионы Италии).
Сомнительное решение? Челестини быстро взялся доказывать, что он получил место главного в ЦСКА не просто так. «Армейцы» перетряхнули состав и взялись сносить всех. На старте сезона ЦСКА всерьез называли одним из главных претендентов на чемпионство, однако ко второй части сезона все разрушилось. Девять набранных очков весной 2026-го — хуже были только «Нижний Новгород» и «Акрон». Оборона, скатившаяся на уровень середняков лиги, нападение — и того хуже. Громкий конфликт Челестини с одним из лидеров команды Мойзесом, спорные решения в плане подбора игроков… Увольнение стало логичным исходом.
«Не совру, если скажу, что, перечисляя возможные причины сегодняшнего положения, допуская самые разные, в том числе самые неожиданные и неочевидные версии, мы в конечном счете, и здесь я соглашусь с Фабио, так и не нашли единого ответа на вопрос, что именно и в какой момент пошло не так. Тем не менее, жизнь и профессиональный спорт не терпят сослагательного наклонения. Мы благодарны Фабио за проделанную работу и искренне желаем ему успехов», — высказался после объявления решения генеральный директор клуба Роман Бабаев.
Как минимум до конца сезона командой будет руководить Дмитрий Игдисамов, которого недавно перевели в основу из штаба молодежки. Однако едва ли его кандидатуру руководство ЦСКА будет рассматривать в качестве постоянного тренера. Конечно, молодой специалист может укрепить свои позиции победой над «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России, и даже выиграть трофей, однако, учитывая состояние команды, в такой исход мало верится. Кого же мы увидим на тренерском мостике «красно-синих» в следующем сезоне?
Возвращение Березуцкого?
Первый и, наверное, наиболее популярный вариант — снова довериться легенде клуба. А именно — Алексею Березуцкому. Он уже возглавлял ЦСКА после внезапной отставки другого экс-армейца Ивицы Олича, но не совсем удачно. Спустя сезон на его место пришел Владимир Федотов.
После ухода Федотова Березуцкий вернулся в клуб и вошел в тренерский штаб Марко Николича. Остался он и после ухода серба в АЕК, став помощником Челестини. Но со щвейцарцем Алексей не поладил, и зимой покинул клуб «по семейным обстоятельствам». Позже «Чемпионат» выступил с подробностями ухода Березуцкого.
«Фабио и Алексей не сошлись и во взглядах на футбол, и характерами, и вовлечение Алексея в работу на тренировках было очень низким. Челестини это тоже замечал, что не помогало выравниванию их отношений — они оставались сухими. Дошло до того, что Березуцкий даже перестал высказывать свое мнение по тренировочному процессу и матчам. Перед началом зимних сборов Алексей покинул команду по собственному желанию», — заявил источник.
Возможно, Березуцкому стоить дать еще один шанс, и авторитетный российский тренер из числа легенд клуба сможет встряхнуть молодую команду? Под это описание подходят и его брат Василий, который сейчас занят в «Урале», и Сергей Игнашевич, имевший опыт в «Торпедо» и «Балтике». Правда, в пользу Алексея говорит тот факт, что он еще недавно был в клубе и знаком со всеми внутренними проблемами.
У ЦСКА есть варианты
И болельщиками, и СМИ в качестве кандидата на пост главного тренера ЦСКА рассматривается целая россыпь опытных российских специалистов, начиная с Андрея Талалаева — возможно, самого востребованного тренера России на данный момент. Однако Талалаев планомерно поднимает «Балтику» на новые высоты и связан с клубом контрактом. По словам генерального директора клуба Равиля Измайлова, сумма отступных в соглашении Талалаева с клубом является «серьезной относительно любого тренера РПЛ». Примерно та же история — с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым.
Конечно, обсуждается и в некоторой мере ностальгический вариант с возвращением Леонида Слуцкого. Семь трофеев с ЦСКА, включая три чемпионства — при нем клуб провел один из самых успешных отрезков в современной истории. Слуцкий досконально знает клуб и способен «навести порядок». Проблема та же — действующий контракт с «Шанхай Шеньхуа». Летом прошлого года Слуцкий продлился с китайским клубом до 2027-го.
За несколько дней до отставки Челестини в медиа пошли слухи о том, что ЦСКА уже выбрал нового тренера. Снова иностранца. Одним из кандидатов называется Гарсиа Пимьента — бывший тренер «Лас-Пальмаса» и «Севильи» с опытом работы в молодежной команде «Барселоны». Даже если это правда — есть ли гарантия, что получится лучше, чем у Челестини? В РПЛ бывали тренеры с опытом молодежки «Барсы», но большого успеха не снискали — пример Роберта Морено в «Сочи» вполне показателен.
К тому же, на рынке есть иностранные специалисты, уже прочувствовавшие РПЛ на своей шкуре. Почти дошедший до чемпионства с «Динамо» Марцел Личка, недавно освободивший должность главного тренера «Фенербахче» Доменико Тедеско… Можно даже постараться договориться о выкупе из ОАЭ Владимира Ивича, который явно не реализовал в России весь свой потенциал. Кандидаты есть, и главное для руководства ЦСКА — сделать правильный выбор и не бояться вовремя признавать ошибки.