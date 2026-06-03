«Все всегда должны понимать, что “Спартак” — претендент на чемпионство»

Минувший футбольный сезон стал прорывным для российского полузащитника Владислава Сауся. Год назад он помог калининградской «Балтике» выйти из Первой лиги в РПЛ, где сразу же закрепился со своей командой. Под руководством главного тренера Андрея Талалаева клуб стал главной сенсацией чемпионата, вступив в борьбу за медали, а Саусь являлся одним из лидеров команды.
Зимой он перешел в московский «Спартак», где из-за травмы не смог закрепиться в основном составе, но завершил сезон победой с красно-белыми в Кубке России. В интервью «Известиям» 23-летний футболист поделился эмоциями от успеха и рассказал, что объединяет Талалаева и испанского наставника «Спартака» Карлоса Карседо, а также оценил шансы в следующем сезоне побороться за победу в чемпионате России.
— За счет чего удалось выиграть Кубок России при такой непростой решающей сетке, где пришлось побеждать «Зенит», ЦСКА и «Краснодар»?
— За счет того, что в «Спартаке» собрались качественные футболисты. Каждый готов отдавать всего себя, все стоят друг за друга. Кроме того, это команда, которая должна брать трофеи.
— Как со стороны смотрелся Суперфинал с «Краснодаром» и особенно послематчевая серия пенальти?
— Конечно, все переживали. Но после матча уже выдохнули и накричались после победы так, что болит голова от таких эмоций (улыбается). Но это приятная боль.
— За счет чего Илье Помазуну удалось в этом Кубке дважды — против «Зенита» и «Краснодара» — выйти на замену на последних минутах под серии пенальти и выиграть их?
— Да, все прекрасно понимали, что Илья Помазун хорошо отражает одиннадцатиметровые удары. Это было видно и по игре с «Зенитом», и по тренировочному процессу. Поэтому тренерский штаб пытался держать в уме эту замену до самого конца. И эта замена снова сыграла.
— Перед началом прошедшего сезона могли предположить, что он для вас закончится первым большим трофеем в карьере?
— Сезон я начинал в другой команде… И, честно говоря, перед началом сезона я даже не ставил перед собой такой цели — выиграть трофей. Хотелось просто в свой первый сезон в РПЛ проявить себя на хорошем уровне. А то, что в итоге всё закончилось трофеем со «Спартаком»… Я считаю, что лучше и придумать нельзя.
— Вы пока не очень много времени проводите на поле в составе «Спартака». Что вам эти полгода дали как игроку по сравнению с первой половиной сезона, когда Андрей Талалаев постоянно ставил вас в основу в «Балтике»?
— Я бы, кстати, Андрея Викторовича Талалаева вспомнил добрым словом. Очень благодарен этому человеку, который дал мне очень многое. В том, что я сейчас выиграл Кубок, — его заслуга тоже немаленькая. Но переход в «Спартак» как минимум дал мне первый большой трофей в карьере. Да, хочется играть больше, но, надеюсь, в следующем сезоне докажу, что достоин постоянного места в основе.
— В чем Талалаев и Карлос Карседо похожи друг на друга?
— Не могу сравнивать их… Каждый работает по-своему. Могу только сказать, что оба настроены выигрывать трофеи.
— Зимой, когда переходили в «Спартак» из «Балтики», были готовы, что у вас может быть не так много игрового времени, как в первой части сезона?
— Конечно, были чуть другие ожидания. Просто чуть не повезло — случилась травма, из-за которой я пропустил около двух месяцев. Обидно, что только перешел в «Спартак», прошел сборы, набрал форму и спустя две недели травмировался. Но ничего, сейчас травмы постепенно уходят. Немножко отдохнем в отпуске и на сборах начнем работать, чтобы к началу сезона завоевать место в составе.
— То есть с оптимизмом смотрите на свои дальнейшие перспективы в «Спартаке»?
— Понятно, что каждый футболист будет пытаться доказывать свою состоятельность и получать больше игрового времени. Это нормально. Я в «Спартак» шел, чтобы играть. Поэтому всё покажут сборы. Кто будет сильнее, тот и будет на поле.
— На что команда может претендовать в следующем сезоне? Надо ставить жесткую задачу бороться за золото чемпионата?
— Я считаю, что да. В каждом сезоне все должны понимать, что «Спартак» является претендентом на чемпионство и победу в Кубке. Тем более сейчас мы прошли в Кубке России такой успешный путь. Значит, можем развиваться дальше и бороться за чемпионство.
— На длинной дистанции можно соревноваться с «Краснодаром» и «Зенитом», которых вы обыграли в Кубке по пенальти?
— Конечно! Это показывали и матчи чемпионата, когда мы играли с лидерами.
— «Балтика» стала главной сенсацией прошедшего сезона, но без вас весной просела и оказалась без медалей. В будущем чемпионате калининградская команда может повторить и улучшить свой нынешний результат?
— Думаю, да. Это крепкая команда с сильным тренером, который не дает ребятам спуску, не дает им расслабляться. Считаю, что все могут выдать хороший сезон. И «Балтика» в том числе. Она провела хороший сезон и способна это повторить.
— Зимой многие считали, что у «Балтики» раскупят лидеров, но в итоге из ключевых футболистов ушли только вы. Удержать вас был шанс?
— Во-первых, это «Спартак» приглашал. Во-вторых, пришло официальное предложение, которое устроило и «Балтику», и «Спартак», и меня. В принципе все были готовы к этому переходу. Как видите, есть первый трофей в карьере, так что это точно было не зря.
Алексей Фомин