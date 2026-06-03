«Все всегда должны понимать, что “Спартак” — претендент на чемпионство»

— Сезон я начинал в другой команде… И, честно говоря, перед началом сезона я даже не ставил перед собой такой цели — выиграть трофей. Хотелось просто в свой первый сезон в РПЛ проявить себя на хорошем уровне. А то, что в итоге всё закончилось трофеем со «Спартаком»… Я считаю, что лучше и придумать нельзя.