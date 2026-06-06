Футболист «Спартака» Барко заявил, что хочет играть за «Индепендьенте»

Ранее газета Clarin сообщала, что «Спартак» отклонил предложение «Индепендьенте» по трансферу Барко. По информации источника, аргентинский футболист хочет вернуться на родину, чтобы быть ближе к дочери. Отмечается, что игрок уведомил руководство красно-белых о желании продлить контракт, однако взамен попросил отпустить его в аренду на один сезон. В связи с этим «Индепендьенте» предложил «Спартаку» вариант бесплатно арендовать Барко на 12 месяцев и выкупить 50% прав на хавбека.