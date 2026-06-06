Футболист «Спартака» Барко заявил, что хочет играть за «Индепендьенте»

«Я хочу играть в “Индепендьенте”. Я родился здесь, прошел академию, у меня осталось много прекрасных воспоминаний. Здесь я стал чемпионом. Я хочу играть за “Индепендьенте”, это реальность», — приводит слова Барко Мартинес в соцсети X.
Ранее газета Clarin сообщала, что «Спартак» отклонил предложение «Индепендьенте» по трансферу Барко. По информации источника, аргентинский футболист хочет вернуться на родину, чтобы быть ближе к дочери. Отмечается, что игрок уведомил руководство красно-белых о желании продлить контракт, однако взамен попросил отпустить его в аренду на один сезон. В связи с этим «Индепендьенте» предложил «Спартаку» вариант бесплатно арендовать Барко на 12 месяцев и выкупить 50% прав на хавбека.
Барко 27 лет, он перешел в «Спартак» в 2024 году из аргентинского клуба «Ривер Плейт», его контракт рассчитан до конца следующего сезона. Футболист провел 73 матча в разных турнирах, забив 22 мяча и отдав 18 голевых передач. Полузащитник начинал карьеру в «Индепендьенте». В составе «Спартака» аргентинец стал обладателем Кубка России.