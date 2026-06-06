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Мостовой: «Скорее всего, не дождемся увидеть меня главным тренером. Но я пошел бы в “Спартак” в любой роли»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой подчеркнул, что сохраняет желание поработать в московском клубе.

Источник: Александр Любарский, РФС

— Осталось ли у меня желание поработать в тренерском штабе «Спартака»? Я почти 20 лет назад закончил играть, и 15 лет назад вернулся в Россию. Ни разу за это время не было предложения быть в нашем футболе. Скорее всего, мы и не дождемся, чтобы Александр Мостовой был где-то главным тренером. Только если чудо произойдет. А так я всегда открыт к предложениям. С удовольствием пошел бы в «Спартак» в любой роли.

— С приходом Некрасова на пост генерального директора отношение к вам клуба поменялось. Ждете ли приглашения из «Спартака»?

— Я из-за слишком хорошего характера сам никогда никуда и ни под кого не лезу, как это делают многие. А так я всегда открыт — зовите, приглашайте. Я со многими в хороших отношениях, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.