«Зениту» предложили бразильца и 2 млн евро, форвард ЦСКА уедет в Европу. Трансферные слухи дня

20-летний полузащитник ЦСКА прокомментировал слухи о возможном трансфере в «ПСЖ». «Вижу, читаю новости про интерес “ПСЖ”. Сейчас стало много нефильтрованных новостей, поэтому просто смотрю, потому что каждый день что-то всплывает, а правды в этом процентов 10. Это не только про “ПСЖ”, а в целом. Такие новости приятны, но не более», — приводит его слова «Чемпионат».