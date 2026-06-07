«Зениту» предложили бразильца и 2 млн евро, форвард ЦСКА уедет в Европу. Трансферные слухи дня

Что в России
Нападающий ЦСКА может оказаться в Сербии
По информации сербского издания Mozzart Sport, «Партизан» договорился с ЦСКА об аренде нападающего Артема Шуманского. Как сообщает источник, соглашение рассчитано на один год, у сербов будет право выкупа футболиста, а зарплату Шуманского клубы поделят поровну.
«Партизан» интересовался белорусом еще зимой, но тогда Артема арендовали «Крылья Советов». В Самаре нападающий вышел в 12 матчах во всех турнирах, но не отметился ни одним результативным действием. ЦСКА Шуманский принадлежит с лета 2024-го, за все время в клубе принял участие в 23 матчах и отличился двумя голами.
Кисляк отреагировал на новости об интересе «ПСЖ»
20-летний полузащитник ЦСКА прокомментировал слухи о возможном трансфере в «ПСЖ». «Вижу, читаю новости про интерес “ПСЖ”. Сейчас стало много нефильтрованных новостей, поэтому просто смотрю, потому что каждый день что-то всплывает, а правды в этом процентов 10. Это не только про “ПСЖ”, а в целом. Такие новости приятны, но не более», — приводит его слова «Чемпионат».
Ранее различные источники сообщали об интересе парижан к воспитаннику армейцев. В прошедшем сезоне Кисляк появился в 42 матчах во всех турнирах, в которых набрал 8+8 по системе «гол+пас».
Монтес приостановил переговоры с «Локомотивом»
Агент защитника «Локомотива» Сесара Монтеса Серхио Визуете заявил о приостановлении переговоров с клубом на время чемпионата мира — футболист и «Локо» должны обсудить будущее Монтеса. Ранее сообщалось, что мексиканец хочет уйти, а железнодорожники обещали отпустить его текущим летом.
«Конечно, все переговоры по будущему Монтеса на паузе на время чемпионата мира», — приводит слова Визуете «Чемпионат».
В прошедшем сезоне Монтес сыграл в 29 матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей. 29-летний центральный защитник попал в заявку сборной Мексики на чемпионат мира. Контракт Сесара с «Локомотивом» действует до лета 2029 года.
«Ботафого» сделал предложение «Зениту»
Как сообщает бразильское медиа RTI Esporte, «Ботафого» предложил петербуржцам два миллиона евро и правого защитника Витиньо. Так клуб из Рио-де-Жанейро планирует рассчитаться с «Зенитом» по долгу за трансфер Артура, который составляет около 6,4 миллиона евро. Задолженность стала одной из причин трансферного бана, наложенного на «Ботафого».
По данным источника, «Зенит» как раз ищет правого защитника и рассматривает 26-летнего Витиньо приоритетным вариантом. Петербуржцы даже готовы продать Густаво Мантуана, выступавшего в прошедшем сезоне на этой позиции.
В текущем сезоне Витиньо отыграл 28 матчей во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами. В сентябре он дебютировал за сборную Бразилии и провел уже две игры, но не попал в заявку на ЧМ.
Что в Европе и мире
«МЮ» оформил первый летний трансфер
По словам авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» завершил сделку по трансферу полузащитника «Аталанты» Эдерсона. Как сообщает источник, клубы уже подписали все документы, манкунианцы заплатят за 26-летнего бразильца 45 миллионов евро. Условия личного контракта были согласованы еще в мае.
«МЮ» понадобился центральный полузащитник из-за ухода Каземиро — бразильский ветеран покинет «Олд Траффорд» свободным агентом. В прошедшем сезоне Эдерсон провел за «Аталанту» 41 матч и набрал 3+2. На его счету три игры за сборную Бразилии, но в заявку на чемпионат мира он не попал.
Тикнизяном интересуются в Нидерландах и Греции
По сведениям «РБ Спорт», «Олимпиакос» и «Аякс» проявляют интерес к экс-футболисту «Локомотива» и ЦСКА Наиру Тикнизяну. Последний год защитник сборной Армении провел в Сербии, играя за «Црвену Звезду».
Агент футболиста Александр Клюев даже прокомментировал «Чемпионату» слухи об интересе «Аякса»: «К Наиру проявляют интерес некоторые клубы. Пока это все, что я могу сказать».
В минувшем сезоне Тикнизян провел 47 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал семь результативных передач. Летом 2025-го «Црвена» купила его у «Локомотива» за 1,7 миллиона евро.
«Бавария» хочет увести талантливого воспитанника «Ливерпуля»
По информации издания The Athletic, «Бавария» видит одним из кандидатов на усиление атаки 17-летнего вингера «Ливерпуля» Рио Нгумоа, который в прошедшем сезоне закрепился в обойме мерсисайдцев.
По данным источника, Нгумоа — главная цель «Баварии» на место левого вингера. Отмечается, что сам Рио знает об интересе мюнхенцев и их главного тренера Венсана Компани. Клубы еще не связывались друг с другом по поводу трансфера, но «Ливерпуль» не планирует продавать воспитанника.
В минувшем сезоне 17-летний вингер появился в 31 матче во всех турнирах, отметился тремя голами и одним ассистом.
Автор: Артемий Кутейников