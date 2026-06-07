Семин предложил увеличить РПЛ до 18 команд

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Олег Богатов. Состав Российской премьер-лиги (РПЛ), с учетом масштабов страны, можно было бы увеличить с 16 до 18 команд, но все должно проходить по спортивному принципу и подразумевать весомые финансовые гарантии всех футбольных клубов, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин.
Ранее некоторые руководители клубов предлагали рассмотреть вопрос об увеличении числа команд в РПЛ до 18. В чемпионате РПЛ сезона-2026/27, как и в предыдущих сезонах, выступят 16 клубов.
«Почему бы и не расширить премьер-лигу до 18 команд? Но это должно происходить по спортивному принципу и оговариваться заранее, а не после завершения сезона. Самое главное в данной ситуации — чтобы у клубов было стабильное финансирование. И чтобы клубы гарантировали, что в течение, например, трех лет они будут в состоянии обеспечить свою полноценную деятельность с финансовой точки зрения», — сказал Семин.