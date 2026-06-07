Семин предложил увеличить РПЛ до 18 команд

«Почему бы и не расширить премьер-лигу до 18 команд? Но это должно происходить по спортивному принципу и оговариваться заранее, а не после завершения сезона. Самое главное в данной ситуации — чтобы у клубов было стабильное финансирование. И чтобы клубы гарантировали, что в течение, например, трех лет они будут в состоянии обеспечить свою полноценную деятельность с финансовой точки зрения», — сказал Семин.