Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Нидерланды
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.60
П2
13.00
Футбол. Товарищеские матчи
09.06
Россия
:
Тринидад и Тобаго
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.50
П2
50.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
1
:
Норвегия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Греция
0
:
Италия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
2
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
1
:
Новая Зеландия
0
П1
X
П2

Смолов заявил, что дети Шварца подвергались буллингу в Германии

Бывший футболист «Динамо» Федор Смолов в беседе с «РБ Спорт» рассказал о причинах ухода главного тренера бело-голубых Сандро Шварца из московского клуба в 2022 году.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Экс-игрок заявил, что дети немецкого специалиста подвергались буллингу у себя на родине.

— Не кажется ли вам возвращение Шварца немного странным? Он уходил из-за ситуации в мире, а спустя четыре года возвращается, но что поменялось?

— Я так понимаю, что у него были какие-то проблемы с лицензией в Немецком футбольном союзе, они могли лишить его лицензии. Он бы тогда нигде не смог тренировать. К тому же у него дети были на тот момент в Германии, которые подвергались буллингу. По-человечески мне понятно его решение.

Напомним, Шварц возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год. Под его руководством московская команда дошла до финала Кубка России в 2022 году, где проиграла «Спартаку».

В мае 2026 года 47-летний немец подписал контракт с московским клубом на три года — до лета 2029-го.