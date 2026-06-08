Смолов заявил, что дети Шварца подвергались буллингу в Германии

— Я так понимаю, что у него были какие-то проблемы с лицензией в Немецком футбольном союзе, они могли лишить его лицензии. Он бы тогда нигде не смог тренировать. К тому же у него дети были на тот момент в Германии, которые подвергались буллингу. По-человечески мне понятно его решение.