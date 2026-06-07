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Тренер «Партизана» Срджан Благоевич возглавит «Акрон»

Как стало известно Sport24, главный тренер сербского «Партизана» Срджан Благоевич согласовал условия личного контракта с тольяттинским «Акроном».

Источник: Sport24

Стороны практически урегулировали все детали сделки, а окончательное оформление перехода ожидается в ближайшее время.

«Партизан» дал согласие на уход Благоевича, белградский клуб получит небольшую компенсацию за досрочное расторжение действующего контракта тренера, а так же в сделку могут быть включены бонусы за определенные достижения.

Если в последний момент не возникнет непредвиденных обстоятельств, сделка будет закрыта в ближайшие дни, после чего «Акрон» официально объявит о назначении сербского специалиста на пост главного тренера.

Напомним, после окончания прошлого сезона «Акрон» отправил в отставку Заура Тедеева. Без него команда в стыковых матчах под руководством Мурата Искакова победила «Ротор» (2:0, 0:1) и сохранила место в РПЛ.