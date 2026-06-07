Тренер «Партизана» Срджан Благоевич возглавит «Акрон»

Стороны практически урегулировали все детали сделки, а окончательное оформление перехода ожидается в ближайшее время.
«Партизан» дал согласие на уход Благоевича, белградский клуб получит небольшую компенсацию за досрочное расторжение действующего контракта тренера, а так же в сделку могут быть включены бонусы за определенные достижения.
Если в последний момент не возникнет непредвиденных обстоятельств, сделка будет закрыта в ближайшие дни, после чего «Акрон» официально объявит о назначении сербского специалиста на пост главного тренера.
Напомним, после окончания прошлого сезона «Акрон» отправил в отставку Заура Тедеева. Без него команда в стыковых матчах под руководством Мурата Искакова победила «Ротор» (2:0, 0:1) и сохранила место в РПЛ.