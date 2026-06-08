Гаджиев: «Для чего Газизов нужен “Динамо” Махачкала? Нефутбольные люди у штурвала»

Третий и четвертый вопросы: для чего конкретно «Динамо» нужен Газизов? Почему профильный работник, создавший и продвинувший клуб, задвигается на задний план, а нефутбольные люди остаются у штурвала? Потому, вероятно, что собрать мальчишек, как следует их погонять и заставить прыгать выше головы — это же так просто! А вот чтобы продать футболиста, нужен, видимо, особый талант.