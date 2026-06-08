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Гаджиев: «Для чего Газизов нужен “Динамо” Махачкала? Нефутбольные люди у штурвала»

Бывший президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в интервью Sport24 назвал нефутбольным человеком спортивного директора клуба Шамиля Газизова.

Источник: ФК "Динамо" Махачкала

Руководство дагестанского клуба в начале года упразднило должность президента, переведя Гаджиева в статус почетного президента и фактически отстранив его от управления.

— Ваши вопросы Меликову (глава Дагестана Сергей Меликов. — Sport24) не понравились?

— Вопросы-то очень простые. Первый: за что? Как у моего друга Саши Розенбаума, помните: «Мешковина да кайло за фронты да седло. За три дырки беляков — ночь без снов».

Второй вопрос: сколько сейчас стоят футболисты, которые совсем еще недавно не стоили ничего? Их поднимали тренеры, а не генеральный директор Шамиль Газизов.

Третий и четвертый вопросы: для чего конкретно «Динамо» нужен Газизов? Почему профильный работник, создавший и продвинувший клуб, задвигается на задний план, а нефутбольные люди остаются у штурвала? Потому, вероятно, что собрать мальчишек, как следует их погонять и заставить прыгать выше головы — это же так просто! А вот чтобы продать футболиста, нужен, видимо, особый талант.

Бесполезный был, по большому счету, разговор. В ходе которого, правда, выяснилось: агентская выплата за трансфер Эгаша Касинтуры в «Ахмат» не санкционирована главой республики, а присвоена Газизовым самовольно. Получается, у клуба нет полутора миллионов рублей для обследования мальчишек из академии — зато есть деньги на агентский откат. И это только про одну сделку речь.