Гаджиев: «Газизов пришел в Махачкалу испачканный: персона нон грата в Уфе, судился в Москве. Его отмыли, подняли»

— На первых этапах у нас было много проблем. Стройка с нуля — целина: ты неустанно пашешь и сеешь. Хорошо, если есть трактор, который поможет. Но у нас ведь ничего не было. В том числе — специалистов по направлениям. Когда Шамиля летом 2023 года позвали в Махачкалу, он находился в сложной ситуации: был «персоной нон грата» в Уфе, судился в Москве. Мы протянули человеку руку помощи. Посчитали, что он может стать хорошим помощником в вопросах организации и финансовой чистоты. Тем самым «трактором», полезным в поднятии целины.