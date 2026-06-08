Гаджиев: «Газизов пришел в Махачкалу испачканный: персона нон грата в Уфе, судился в Москве. Его отмыли, подняли»

Газизов пришел в «Динамо» в июле 2023 года. До этого он работал гендиректором в «Уфе» и «Спартаке».
— Как в «Динамо» попал Шамиль Газизов?
— На первых этапах у нас было много проблем. Стройка с нуля — целина: ты неустанно пашешь и сеешь. Хорошо, если есть трактор, который поможет. Но у нас ведь ничего не было. В том числе — специалистов по направлениям. Когда Шамиля летом 2023 года позвали в Махачкалу, он находился в сложной ситуации: был «персоной нон грата» в Уфе, судился в Москве. Мы протянули человеку руку помощи. Посчитали, что он может стать хорошим помощником в вопросах организации и финансовой чистоты. Тем самым «трактором», полезным в поднятии целины.
Поначалу, в общем-то, неплохо работали — пока денег было в обрез, пока гендир не стал вдруг «незваным гостем, который лучше татарина». До сих пор не пойму, почему он переделал поговорку.
Сергей Алимович (Меликов, глава Дагестана. — Sport24) верно говорит: «Это же вы привели Шамиля в клуб». Все так. Но люди часто меняются — в зависимости от статуса, от времени, в котором живут, от обстоятельств, в которых действуют. Газизов пришел к нам испачканный. Был тенью, а стал горой после того, как мы — каюсь, в первую очередь я — отмыли его, подняли и поставили на ноги. Осмотревшись, увидел на доске интересную позицию и начал двигать фигуры в личных интересах.