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В «Балтике» высказались о возможном продлении контракта с Талалаевым

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников ответил на вопросы о будущем главного тренера Андрея Талалаева.

Источник: Кадр из трансляции

— Талалаева куда только не отправляли в последние полгода: ЦСКА, «Спартак», «Локомотив»… А до реальных предложений доходило?

— Нет. Никакой конкретики не было. При этом напомню, что у нас есть договоренность о том, что мы отпустим его в иностранный клуб, если у него будет такое желание и предложение.

— Планируете ли вы продлевать его контракт?

— Он действует еще год. Обсудим. Андрей Викторович готов к продлению. Мы в целом тоже, поэтому будем говорить. Но повода для спешки не вижу, — сказал Мясников «СЭ».

«Балтика» завершила сезон-2025/26 на шестом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги (РПЛ), набрав 46 очков.