В «Балтике» высказались о возможном продлении контракта с Талалаевым

— Талалаева куда только не отправляли в последние полгода: ЦСКА, «Спартак», «Локомотив»… А до реальных предложений доходило?
— Нет. Никакой конкретики не было. При этом напомню, что у нас есть договоренность о том, что мы отпустим его в иностранный клуб, если у него будет такое желание и предложение.
— Планируете ли вы продлевать его контракт?
— Он действует еще год. Обсудим. Андрей Викторович готов к продлению. Мы в целом тоже, поэтому будем говорить. Но повода для спешки не вижу, — сказал Мясников «СЭ».
«Балтика» завершила сезон-2025/26 на шестом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги (РПЛ), набрав 46 очков.