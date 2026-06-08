УЕФА выдал категории 18 российским арбитрам на сезон-2026/27

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи. Ранее УЕФА скорректировал схему допуска команд к еврокубкам на сезон-2026/27 с учетом продолжающегося отстранения российских клубов.