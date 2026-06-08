Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Нидерланды
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.40
П2
15.00
Футбол. Товарищеские матчи
22:10
Франция
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.50
П2
23.00
Футбол. Товарищеские матчи
09.06
Россия
:
Тринидад и Тобаго
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.50
П2
50.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
2
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Греция
0
:
Италия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
1
:
Норвегия
1
П1
X
П2

УЕФА выдал категории 18 российским арбитрам на сезон-2026/27

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Судейский комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выдал категории 18 российским арбитрам на сезон-2026/27, сообщается на сайте организации.

Источник: AP 2024

У мужчин категории УЕФА получили Сергей Карасев (элита), Сергей Иванов (первая категория), Сергей Чебан, Егор Егоров, Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Владимир Москалев, Рафаэль Шафеев и Алексей Сухой (вторая категория).

У женщин первую категорию получила Вера Опейкина, вторую — Карина Афанасьева, Надежда Горинова, Марина Крупская и Александра Пономарева. В футзале элитную категорию получила Ирина Великанова, вторую категорию — Руслан Багиров, Татьяна Болтнева и Евгений Сергеев.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи. Ранее УЕФА скорректировал схему допуска команд к еврокубкам на сезон-2026/27 с учетом продолжающегося отстранения российских клубов.