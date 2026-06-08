В «Балтике» ответили, могут ли подписать Смолова, Дзюбу или Кокорина

На данный момент все три форварда находятся в статусе свободных агентов.
— Федор Смолов рассказывал, что Андрей Талалаев предлагал ему вернуться в футбол — и сделать это в «Балтике». Вы действительно рассматривали такой вариант?
— Нет. Я с уважением отношусь к Федору, и, возможно, он нас бы усилил, но мы такой вариант не рассматривали.
— Дзюба и Кокорин — свободные агенты. Кто-то из них вам интересен?
— Все-таки наша стратегия развития клуба заключается в молодых и голодных до трофеев футболистах, которые готовы расти под руководством Андрея Викторовича. И к Артему, и к Александру отношусь также с уважением, но ими мы не интересуемся. Спортивный директор мне их не предлагал, но, если бы это случилось, я бы, скорее всего, наложил вето, — сказал Мясников «СЭ».