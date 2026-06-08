АЕК продлил контракт с Николичем до 2029 года

В «Локомотиве» Николич работал с 2020 по 2021 год, а в ЦСКА — с 2024 по 2025 год. Под руководством серба железнодорожники заняли второе место в РПЛ в сезоне-2019/20, а также финишировали третьими в РПЛ и выиграли Кубок России в сезоне-2020/21.