«Если организаторы проявят волю — идеи бойкота игр с Россией быстро забудут»

Сборная России сыграет товарищеский матч против Тринидада и Тобаго 9 июня, после чего наш футбол окончательно уйдет в межсезонье, которое из-за чемпионата мира очень затянется. Пауза между сезонами будет почти два месяца. В интервью «Известиям» президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев объяснил, почему этот перерыв невозможно сократить, рассказал, какие альтернативные варианты с географией зимних сборов прорабатывают клубы на случай, если традиционные места в ОАЭ и Катаре отпадут из-за нового витка эскалации на Ближнем Востоке, а также оценил изменение настроений в УЕФА в отношении России и прокомментировал триумф вратаря Матвея Сафонова, выигравшего Лигу чемпионов с французским ПСЖ.
«Зимний кубок РПЛ может пройти в новом месте»
— Из-за чемпионата мира пауза между сезонами в этом году почти два месяца — прошлый закончился 24 мая, новый начнется 18 июля. Есть ли хотя бы теоретическая возможность не следовать требованиям ФИФА и заполнить это время дополнительными футбольными событиями для болельщиков?
— Ну, а как можно это сделать? Во-первых, это календарь ФИФА, а РФС по-прежнему член ФИФА даже в условиях отстранения наших команд. Соответственно, РПЛ как организация, которой именно РФС делегирует права проведения чемпионата России, тоже подчиняется регламенту ФИФА касательно календаря. На данный момент я такой возможности не вижу.
— Это проблема, что у нас около двух месяцев футбола на уровне клубов вообще не будет, если не считать контрольные матчи на сборах?
— Проблема в том, что нам пришлось очень рано заканчивать сезон. Это действительно проблема, что РПЛ закончила чемпионат 17 мая, хотя обычно он финиширует у нас в конце месяца. И это в момент, когда, как правило, хорошая погода, при которой комфортно проводить решающие матчи. Но есть правила ФИФА, по которым сборные в строго определенные даты должны получить в свое распоряжение игроков, а у нас, хоть Россия не будет играть на чемпионате мира, в ряде других сборных есть легионеры из клубов РПЛ. И они должны быть в расположении своих национальных команд в прописанные ФИФА сроки. Поэтому командам премьер-лиги пришлось заканчивать раньше, играть мидвик (туры в середине недели, с интервалами в три-четыре дня с турами в выходные. — Ред.).
— Даже в теории нельзя представить проведение матчей параллельно с чемпионатом мира или рядом с его датами, как в хоккее делают НХЛ и КХЛ?
— Ну опять же, посмотрите, сколько игроков из РПЛ сейчас попали в окончательные заявки своих сборных на чемпионат мира. Дуглас Сантос и Луис Энрике поехали в сборную Бразилии из «Зенита». Из «Краснодара» поехали Джон Кордоба в сборную Колумбии и Кевин Ленини в Кабо-Верде. И это я перечислил только те клубы, которые боролись за чемпионство. Как без них, к примеру, проходили бы последние туры прошедшего сезона или первые туры будущего?
— Когда-то в 1986 году киевское «Динамо» отправило в сборную СССР на чемпионат мира своего главного тренера и 10 футболистов. Чемпионат Союза не прерывался, Киев играл вторым составом и всё равно взял золото.
— Я думаю, сейчас это нереально.
— Вы недавно заявляли, что есть в планах в начале следующего года снова провести Зимний Кубок РПЛ во время паузы в чемпионате. Нет опасений, что в Эмиратах, где он раньше проводился, в это время снова будет небезопасно?
— Поэтому мы рассматриваем альтернативный вариант, где его проводить. Пока не буду забегать вперед и говорить место. Но это соседний континент.
— Обсуждали с клубами альтернативные места зимних сборов на случай новой эскалации на Ближнем Востоке?
— Мы проводили совещание на эту тему. Я не буду говорить, какие клубы и кто из их сотрудников уже ездят смотреть новые места, новые страны. Но запасные варианты уже прорабатываются.
— Какие?
— Африка. Поэтому, если возвращаться к вопросу про Зимний Кубок, то в качестве базового варианта мы всё равно держим в голове Абу-Даби. И в качестве сборов клубы, которые раньше там готовились зимой, рассматривают в основном Эмираты. Надеемся, что форс-мажора не произойдет. Тем более, как мы видим, туда уже восстановлено авиасообщение. Но альтернативные варианты рассматриваем.
«Напряжение в отношениях с европейскими коллегами снизилось»
— Летом 2023 года вас в УЕФА назначили заместителем председателя комитета по стадионам и безопасности. Ожидаете, что через год ваши полномочия будут продлены?
— Я, во всяком случае, не собираюсь из него уходить. Работа там интересная, этот комитет один из наиболее важных в УЕФА. Действительно, его работа синхронизирована со сроками полномочий президента организации, выборы которого состоятся в 2027 году. Соответственно, и переназначение в комитет будет тогда же. Если мне доверят продолжить в нем работу, то я с радостью приму это предложение.
— Чувствуете ли вы изменение отношения европейских коллег к России и движение в сторону допуска наших команд?
— Я сейчас буду очень аккуратен в формулировках. Тема очень деликатная и сложная. Но, вспоминая свои первые приезды на мероприятия УЕФА после февраля 2022 года и сравнивая с тем, что происходит в последнее время, то напряжение снизилось. Лично я чувствую, что диалог, по крайней мере на уровне комитета, в котором работаю, становится всё более продуктивным.
— Есть ли риск бойкота со стороны отдельных соперников в случае возвращения российских клубов в еврокубки?
— Естественно, такие опасения есть. Но для меня как организатора соревнований очевидно, что если организация допускает команду до турнира и кто-то из соперников не хочет с ней играть, то этот соперник получает техническое поражение.
— Но разве эта логика не была опровергнута в 2022 году, когда Польша отказалась играть с Россией, а санкции последовали именно против нашей сборной?
— Мне кажется, если организаторы примут решение и проявят волю, всё встанет на свои места и идеи бойкота быстро забудут.
— Какие эмоции испытываете от победы Матвея Сафонова в Лиге чемпионов в качестве основного вратаря ПСЖ?
— То, что Матвей стал двукратным победителем Лиги чемпионов, то, что второй из этих трофеев он завоевал в качестве основного вратаря, выиграв тяжелую конкуренцию за место первого номера ПСЖ, то, как он героически выиграл серию пенальти в Межконтинентальном кубке, отразив четыре одиннадцатиметровых… Это грандиозные достижения, которыми мы все гордимся. Важно, что многие мальчишки на его примере увидели повод пойти в футбольные секции. И он многое делает как амбассадор Премьер-лиги, популяризируя наш футбол, делает многое для других ребят, которые в будущем поедут в Европу.
— Ощущаете заслугу РПЛ в его успехах?
— В этом заслуга в первую очередь самого Матвея, футбольного клуба «Краснодар», академии «Краснодара», всех тренеров клубной системы и лично Сергея Николаевича Галицкого. Но есть и определенный вклад клубов, с которыми Сафонов соперничал, и лиги, в которой он играл. Всё это вместе создало ту среду, которая позволила ему дойти до уровня, когда им всерьез заинтересовался такой европейский гранд, как ПСЖ.
Алексей Фомин