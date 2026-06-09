Алаев: «Я не собираюсь уходить из комитета УЕФА по стадионам и безопасности»

«Я, во всяком случае, не собираюсь из него уходить. Работа там интересная, этот комитет один из наиболее важных в УЕФА. Действительно, его работа синхронизирована со сроками полномочий президента организации, выборы которого состоятся в 2027 году. Соответственно, и переназначение в комитет будет тогда же. Если мне доверят продолжить в нем работу, то я с радостью приму это предложение», — цитируют Алаева «Известия».