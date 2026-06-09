Алаев: «Это действительно проблема, что РПЛ закончила чемпионат 17 мая»

«Это действительно проблема, что РПЛ закончила чемпионат 17 мая, хотя обычно он финиширует у нас в конце месяца. И это в момент, когда, как правило, хорошая погода, при которой комфортно проводить решающие матчи. Но есть правила ФИФА, по которым сборные в строго определенные даты должны получить в свое распоряжение игроков, а у нас, хоть Россия не будет играть на чемпионате мира, в ряде других сборных есть легионеры из клубов РПЛ», — цитируют Алаева «Известия».