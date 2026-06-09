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Алаев: «Это действительно проблема, что РПЛ закончила чемпионат 17 мая»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал необходимость раньше обычного завершить чемпионат России в сезоне-2025/26.

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал необходимость раньше обычного завершить чемпионат России в сезоне-2025/26.

«Это действительно проблема, что РПЛ закончила чемпионат 17 мая, хотя обычно он финиширует у нас в конце месяца. И это в момент, когда, как правило, хорошая погода, при которой комфортно проводить решающие матчи. Но есть правила ФИФА, по которым сборные в строго определенные даты должны получить в свое распоряжение игроков, а у нас, хоть Россия не будет играть на чемпионате мира, в ряде других сборных есть легионеры из клубов РПЛ», — цитируют Алаева «Известия».

30-й тур чемпионата России прошел 17 мая 2026 года. Победу в итоге одержал «Зенит» (68 очков), вторым стал «Краснодар» (66), а третьим — «Локомотив» (53).

11 июня стартует финальный турнир чемпионата мира-2026.

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