«С Мусаевым, Семаком и Галактионовым играть было сложнее, чем с Челестини и Карседо»

— Я был готов к разному развитию событий. Понимал, что мы на правильном пути и знаем, что делать дальше, как улучшать игру. Что касается моих мыслей о будущем, то, когда вылетели из Кубка от «Краснодара», догадывался, что исход может быть таким. Если бы в раздевалке после матча мне тогда всё объявили, было бы проще это воспринять. Но когда оставалась надежда… Тем не менее повторюсь, что ко всем вариантам был готов. Эта тема постоянно муссировалась, но мы старались не обращать на это внимания. Очень благодарен футболистам, что, несмотря на все разговоры, они очень профессионально ко всему относились, слушали и выполняли наши идеи.