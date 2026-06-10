«С Мусаевым, Семаком и Галактионовым играть было сложнее, чем с Челестини и Карседо»

Несмотря на улучшение результатов во второй части сезона, руководство «Динамо» вновь решило сменить тренерский штаб и вернуть немецкого специалиста Сандро Шварца, покидавшего клуб весной 2022 года. «Известия» и «Спорт-Экспресс» поговорили с бывшим тренером бело-голубых Роланом Гусевым об уходе из клуба, планах на будущее и иностранных тренерах в РПЛ.
«Из руководства в мою работу никто не вмешивался, не мешал, а только помогал»
— Ожидали, что останетесь в команде на следующий сезон?
— Я был готов к разному развитию событий. Понимал, что мы на правильном пути и знаем, что делать дальше, как улучшать игру. Что касается моих мыслей о будущем, то, когда вылетели из Кубка от «Краснодара», догадывался, что исход может быть таким. Если бы в раздевалке после матча мне тогда всё объявили, было бы проще это воспринять. Но когда оставалась надежда… Тем не менее повторюсь, что ко всем вариантам был готов. Эта тема постоянно муссировалась, но мы старались не обращать на это внимания. Очень благодарен футболистам, что, несмотря на все разговоры, они очень профессионально ко всему относились, слушали и выполняли наши идеи.
— Вы видели поддержку от руководства? Понимали, кто будет отстаивать ваши интересы при выборе тренера летом?
— Да меня в принципе всё руководство поддерживало: и [член совета директоров] Сергей Степашин и [председатель совета директоров] Александр Ивлев, и [генеральный директор] Павел Пивоваров, и [куратор клуба] Юрий Соловьев. На протяжении сезона от них я слышал только слова поддержки — за что огромное спасибо. Но как назначаются тренеры и принимаются решения за закрытыми дверьми, я не знаю. Хотя предполагаю, кто был за меня, а кто против. Но решения руководства обсуждать не хочу. Благодарю их за предоставленный шанс себя проявить. В мою работу никто не вмешивался, не мешал, а только помогал, когда были какие-то просьбы.
— Разошлись по-доброму?
— Абсолютно. С каждым руководителем пообщались, поблагодарили друг друга. За три года в команде я чувствовал только поддержку. Никаких претензий не было.
— Сергей Степашин сказал, что выведи вы команду в финал Кубка, вероятнее всего, продолжили бы работать. Как думаете, так бы и было?
— Наверное, да. Но сложно сказать. А может, и финал бы выиграл и не оставили. Я же не знаю, какие договоренности были у Бувача (спортивный директор «Динамо». — «Известия») со Шварцем… Да и зачем возвращаться к этой теме.
— Понимаете, почему в последние годы тень Шварца всегда нависает над «Динамо» при выборе тренера? Почему его так хотели вернуть?
— Не могу знать точно, но, вероятно, у руководителей сложились теплые отношения с Сандро, и им нравился его футбол. Но не я принимаю такие решения, и мне сложно сказать, почему назначен именно он.
— Кажется ли вам его кандидатура хорошей для клуба?
— Не могу судить. Что-то говорить можно будет, когда начнется чемпионат.
— Вы не рассматривали вариант остаться в штабе Сандро?
— Когда ты поработал главным… Даже футболисты, мне кажется, воспринимали бы меня неправильно. И команде, и мне было бы сложно. Поэтому это изначально было исключено. В первую очередь, с моей стороны.
— Вы чувствуете, что готовы в дальнейшем работать главным?
— Конечно, я понимаю, как вести работу, как коммуницировать с командой, управлять ею и тренировать. Мне кажется, что в плане опыта у меня никаких проблем нет.
— Вас в прессе очень поддерживал Валерий Газзаев. Лично вы с ним были на связи?
— Постоянно. Когда мы переходили на три защитника, я советовался с ним. С Валерием Георгиевичем обсуждали это, но одним из его советов было отказаться от этой идеи, так как мы не успеем за столь короткий срок с листа сыграть по новой схеме с такой командой, как «Краснодар». Так что он всегда помогал, говорил, что ему нравится, а что нет, и я всегда к нему прислушивался.
— В последний месяц слухи связывали вас с ЦСКА. Действительно ли армейцы к вам обращались?
— Я только читал об этом в прессе. Но никаких разговоров ни с кем не вел.
— Даже Игорь Акинфеев у вас не поинтересовался, правда ли это?
— Такие вещи не обсуждали. У меня хорошие отношения со всеми в армейском клубе, но мы не говорили об этом.
«В ближайшую неделю планирую увидеться с одним из тренеров Ла Лиги»
— Сейчас у вас есть какие-то предложения от других команд? Инсайдер Иван Карпов сообщал об интересе к вам со стороны «Урала».
— Пока конкретики не было.
— Тогда какие планы?
— Времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Нельзя перебирать: «Сюда хочу, туда нет». Будет предложение — буду рассматривать. Главное — работать.
— Перед интервью вы рассказали, что планируете одну рабочую встречу. Раскроете детали?
— Да, в ближайшую неделю планирую увидеться с одним из тренеров Ла Лиги. Я уже в Испании. Хочу поговорить именно с этим специалистом, задать вопросы по тренировочному процессу и понять, как всё работает у них и чем мы отличаемся.
— Звучит так, будто вы планируете найти объяснение, почему в РПЛ так часто приглашают иностранцев?
— В том числе и это мне любопытно. Может, реально есть отличия. Но я говорю не со злости. Мне реально интересно.
— То есть без ревности относитесь к иностранным тренерам?
— У меня нет такого. Может быть, они и правда лучше обучаются и имеют больше знаний. Но за всю карьеру волшебников в РПЛ я не видел. Есть те, кто дает результат. Но признаюсь, что в прошлом сезоне нам было гораздо тяжелее готовиться к командам Мусаева, Семака и Галактионова, нежели Челестини и Карседо.
— Почему?
— Они хорошо разбирают тебя и закрывают твои сильные стороны, играя на слабых. А когда ты играешь против Челестини или Карседо, то ты понимаешь — это мое ощущение, — что они отталкиваются только от своей игры. Но это не в упрек.
— Кого бы в этом сезоне могли назвать лучшим тренером?
— Лучший всегда — чемпион. Но мне также нравится работа Артиги и Галактионова.
— Почему в списке нет Талалаева?
— У каждого свое видение футбола. Стиль Андрея Викторовича заметен, и с точки зрения результата команда здорово проявила себя под его руководством, но по-футбольному мне нравится чуть другое. Тем не менее мое мнение точно не означает, что «Балтика» Талалаева играет в плохой футбол.
— Что вы думаете о решении ЦСКА довериться Игдисамову, несмотря на небольшой опыт работы не просто в РПЛ, а вообще во взрослом футболе?
— Это нормальная ситуация. Хорошо знаю Диму. Я работал с ним в академии. У него очень хорошая тренерская база. Поэтому, думаю, выбор руководства оправдан. Почему нет? Надо дать шанс, а дальше всё будет зависеть от результатов.
— Его работа вас впечатлила?
— Провала весной точно не было. Сейчас важным моментом для армейцев станет предсезонка.
— Раз уж заговорили про ЦСКА, не могу не спросить про Игоря Акинфеева, который продлил контракт с клубом. Как вы отреагировали на это?
— Он большой профессионал и сам почувствует, когда ему хватит. Если он продолжает играть, значит чувствует в себе силы и энергию. Кто бы что ни говорил, с Акинфеевым ЦСКА — одна команда, без него — другая.
Дмитрий Барулев