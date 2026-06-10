В «Динамо» не видят возможности для подписания контракта с Кокориным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Московское «Динамо» не имеет возможности подписать контракт с футболистом Александром Кокориным из-за ряда факторов. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума рассказал председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев.
В мае ТАСС сообщал, что Кокорин покинул кипрский «Арис» в связи с истечением контракта. Футболист является воспитанником «Динамо».
«Не вижу такой возможности, — сказал Ивлев. — Есть факторы, которые не позволят нам взять Александра обратно в систему клуба».
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд руб.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.