В «Локомотиве» объяснили, чего не хватило команде в борьбе за золото РПЛ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу «Локомотив» в прошедшем сезоне не хватило глубины состава для полноценной борьбы за золотые медали чемпионата России. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал председатель совета директоров команды Юрий Нагорных.
«Локомотив» по итогам сезона-2025/26 завоевал бронзовые медали Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Мое личное впечатление — думаю, нам не хватило глубины состава, чтобы бороться за золотые медали в РПЛ и финал Кубка России, — сказал Нагорных. — Например, игры со “Спартаком” в Кубке показали, что нам не хватает вариативности. Многие задаются вопросом, почему весна прошла не так уверенно. Нам нужна глубина состава. В конце сезона набираются события, которые влияют на возможность использовать игроков, — травмы, усталость, карточки. И футболистам в этих моментах нужно быть дисциплинированнее, не получать предупреждения за проявление эмоций».
«Конечно, ребята вовлечены в игру, но нужно себя контролировать. Любая карточка может пойти в минус результату команды. Имея возможность ротации в составе, можно поувереннее проходить отрезки сезона. Получив опыт, будем стараться сделать выводы», — добавил он.