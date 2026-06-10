В «Локомотиве» объяснили, чего не хватило команде в борьбе за золото РПЛ

«Мое личное впечатление — думаю, нам не хватило глубины состава, чтобы бороться за золотые медали в РПЛ и финал Кубка России, — сказал Нагорных. — Например, игры со “Спартаком” в Кубке показали, что нам не хватает вариативности. Многие задаются вопросом, почему весна прошла не так уверенно. Нам нужна глубина состава. В конце сезона набираются события, которые влияют на возможность использовать игроков, — травмы, усталость, карточки. И футболистам в этих моментах нужно быть дисциплинированнее, не получать предупреждения за проявление эмоций».