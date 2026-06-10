Ашот Хачатурянц возвращается в исполком РФС

Хачатурянц в ноябре 2019 года был назначен главой судейского комитета, а также возглавил ЭСК при главе РФС Александре Дюкове. В октябре 22-го года он стал и. о. президента РПЛ, а затем и был избран на этот пост — и таким образом стал членом исполкома РФС как президент лиги. Однако летом 22-го объявил об уходе с этого поста, а также покинул и исполком. Впоследствии Хачатурянц основал свою футбольную академию.
Хачатурянц станет кандидатом на этот пост от федерации футбола Московской области. Место от этой федерации футбола в исполкоме вакантно после кончины Никиты Симоняна, который ранее избирался от этой структуры в исполком.
Конференция РФС, на которой будут довыборы в состав исполкома (от РПЛ выдвинуты Константин Зырянов и Марат Сафиуллин), пройдет в конце июня. По квоте президента РФС Александра Дюкова выдвинут член СД «Спартака» выдвинут Иван Масляев.