Ашот Хачатурянц возвращается в исполком РФС

Хачатурянц в ноябре 2019 года был назначен главой судейского комитета, а также возглавил ЭСК при главе РФС Александре Дюкове. В октябре 22-го года он стал и. о. президента РПЛ, а затем и был избран на этот пост — и таким образом стал членом исполкома РФС как президент лиги. Однако летом 22-го объявил об уходе с этого поста, а также покинул и исполком. Впоследствии Хачатурянц основал свою футбольную академию.