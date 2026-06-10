Брейдо: ЦСКА получил два предложения по Данилову из топ-5 лиг Европы и зоны еврокубков

Кирилл Брейдо добавил, что в клубе частично разделяют мнение Семшова о том, что каждому игроку необходимо время для развития. Однако, по его словам, сейчас не тот момент, когда Данилову стоит покидать команду, поскольку в ЦСКА рассчитывают на него как на одного из важных футболистов в следующем сезоне.