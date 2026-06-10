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Брейдо: ЦСКА получил два предложения по Данилову из топ-5 лиг Европы и зоны еврокубков

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с защитником Кириллом Даниловым. Он подтвердил, что к футболисту проявляют интерес европейские клубы.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Брейдо отреагировал на высказывание бывшего полузащитника сборной России Игоря Семшова.

«Игорь Семшов считает, что Кирилл Данилов сыроват для большого футбола и должен в начале закрепиться в ЦСКА. В ЦСКА считают иначе: Кирилл провёл блестящую весну и уже закрепился в ЦСКА. В Европе тоже считают иначе: в клуб уже пришли два предложения от европейских клубов из топ-5 лиг и зоны еврокубков», — написал Брейдо у себя в телеграм-канале.

Кирилл Брейдо добавил, что в клубе частично разделяют мнение Семшова о том, что каждому игроку необходимо время для развития. Однако, по его словам, сейчас не тот момент, когда Данилову стоит покидать команду, поскольку в ЦСКА рассчитывают на него как на одного из важных футболистов в следующем сезоне.

Напомним, в нынешнем сезоне Кирилл Данилов начал регулярно привлекаться к матчам основной команды ЦСКА. За «армейцев» защитник провёл 14 встреч. По итогам чемпионата России московский клуб финишировал на пятой строчке турнирной таблицы.