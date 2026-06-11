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Ташуев: «Дзюбу передержали в “Акроне”. Появилась явная “дзюбазависимость”

Известный российский тренер Сергей Ташуев поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы в РПЛ.

Источник: fakelfc.ru

«Будущее Дзюбы зависит от тренеров. Захочет ли кто-то в РПЛ его пригласить? Дзюбу передержали в “Акроне”. Появилась явная “дзюбазависимость”. Команда постоянно пыталась доставить мяч Артему, а он сбрасывал. Конечно, я хотел бы еще год посмотреть на Артема в РПЛ», — приводит слова Ташуева Metaratings.ru.

23 мая Артем Дзюба покинул тольяттинский «Акрон», за который выступал два сезона. В сезоне — 2025/2026 Дзюба сыграл за клуб в 26 матчах РПЛ, забил восемь голов, реализовал три пенальти, совершил пять голевых передач.

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