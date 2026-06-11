Источник: «Динамо» отказалось от предложения «Зенита» в 25 миллионов евро в рассрочку за Тюкавина

По данным источника, сине-бело-голубые предлагали за форварда 25 миллионов евро в рассрочку.
Тюкавин — воспитанник «Динамо», в сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых.
Контракт 23-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.
Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.Читать дальше