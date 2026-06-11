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Источник: «Динамо» отказалось от предложения «Зенита» в 25 миллионов евро в рассрочку за Тюкавина

Московское «Динамо» отказалось продавать нападающего Константина Тюкавина в «Зенит», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Источник: ФК "Динамо" Москва

По данным источника, сине-бело-голубые предлагали за форварда 25 миллионов евро в рассрочку.

Тюкавин — воспитанник «Динамо», в сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых.

Контракт 23-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

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