«Спартак» заинтересовался Малкомом

Малкому 29 лет. Он выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год, после чего перешел в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее Малком в составе «Зенита» стал четырехкратным чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевал Кубок России и четыре Суперкубка России. В феврале 2023 года он получил российское гражданство. Также Малком играл за испанскую «Барселону», французский «Бордо» и бразильский «Коринтианс».