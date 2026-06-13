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«Спартак» заинтересовался Малкомом

Салех Омар: «Спартак» заинтересован в аренде экс-футболиста «Зенита» Малкома.

Источник: Пресс-служба клуба "Аль-Хиляль"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Московский «Спартак» проявляет интерес к бразильскому футболисту саудовского «Аль-Хиляля» Малкому, сообщает журналист Салех Омар в соцсети X.

По информации источника, «Спартак» рассматривает аренду нападающего с опцией выкупа в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Малком провел за «Аль-Хиляль» 40 матчей во всех турнирах и забил девять мячей.

Малкому 29 лет. Он выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год, после чего перешел в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее Малком в составе «Зенита» стал четырехкратным чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевал Кубок России и четыре Суперкубка России. В феврале 2023 года он получил российское гражданство. Также Малком играл за испанскую «Барселону», французский «Бордо» и бразильский «Коринтианс».