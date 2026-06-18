«Зенит» в июле проведет товарищеский матч против аргентинской «Химнасии»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» проведут товарищеский против аргентинской «Химнасии» в рамках подготовки к следующему сезону. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.
Встреча пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге 5 июля, начало запланировано на 19:00 мск.
В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России. Предстоящую кампанию клуб начнет матчем за суперкубок страны против московского «Спартака», который состоится 18 июля. Как ранее сообщал ТАСС, игра пройдет в Нижнем Новгороде.