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«Зенит» в июле проведет товарищеский матч против аргентинской «Химнасии»

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

Источник: ФК "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» проведут товарищеский против аргентинской «Химнасии» в рамках подготовки к следующему сезону. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Встреча пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге 5 июля, начало запланировано на 19:00 мск.

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России. Предстоящую кампанию клуб начнет матчем за суперкубок страны против московского «Спартака», который состоится 18 июля. Как ранее сообщал ТАСС, игра пройдет в Нижнем Новгороде.