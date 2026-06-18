«Зенит» в июле проведет товарищеский матч против аргентинской «Химнасии»

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России. Предстоящую кампанию клуб начнет матчем за суперкубок страны против московского «Спартака», который состоится 18 июля. Как ранее сообщал ТАСС, игра пройдет в Нижнем Новгороде.