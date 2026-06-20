«Из-за стиля игры “Крылья Советов” вряд ли подпишут Дзюбу»

— Наверно, да. Но это обычное явление. Когда что-то новое начинается, к этому приковывается особое внимание. Но, может быть, я сужу только по себе. Я тоже следил за медиалигой пару-тройку лет назад, сейчас не слежу. Стало чуть больше команд, пропала какая-то эксклюзивность всего этого. С другой стороны, в 2018 году, когда мы играли в матче «Амкала» и 2Drots, я думал, это вообще только одной игрой и закончится. А в итоге видите, как всё разрослось.