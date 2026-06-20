«Из-за стиля игры “Крылья Советов” вряд ли подпишут Дзюбу»

Команды Российской премьер-лиги постепенно выходят из отпусков и начинают подготовку к новому сезону. На этой неделе первый сбор стартовал у самарских «Крыльев Советов», которые почти весь прошлый чемпионат боролись за выживание, но сделали рывок в концовке и избежали вылета в Первую лигу.
В интервью «Известиям» защитник команды Иван Лепский поделился ожиданиями от нового сезона, оценил вероятность прихода в «Крылья» Артёма Дзюбы, рассказал, какие команды ему понравились на чемпионате мира, как бы там могла выступить сборная России, вспомнил, как играл в матче будущих медиафутбольных команд, и перечислил лучшие места родной Камчатки.
«Долина гейзеров — одно из самых красивых мест на планете»
— Как прошел отпуск?
— Прекрасно. Сначала чуть побыл в Самаре — дней пять. Потом много времени провел в Москве, Оренбурге и снова в Москве.
— Вы родом из города Вилючинск Камчатского края. Когда в последний раз там бывали?
— В прошлом году зимой. Всё как всегда там — красиво.
— Что посоветовали бы там посетить, если кто-то в первый раз поедет туда?
— В Вилючинске вы ничего особенного не увидите. Максимум — бухту и где-нибудь можете встретить медведя. А если в целом говорить по Камчатке, то, естественно, назову Долину гейзеров — наверно, одно из самых красивых мест на планете. Опять же, мишек можно посмотреть. За этим можно к моему дедушке обратиться — он работает в Кроноцком заповеднике. А в целом можно взять любую экскурсию, покататься на катере, посмотреть китов. Много всего там есть интересного. Порыбачить можно опять же.
— Вы давно уехали оттуда?
— В 11 лет.
— Вы сказали, что в вашем родном городе можно встретить медведя. Сами видели его вживую?
— Конечно. Он, правда, далеко был. Так что мы увидели его и убежали.
— То есть когда про Дальний Восток говорят, что это место, где сплошные амурские тигры и камчатские медведи, это не так далеко от истины?
— Не так далеко от истины. Конечно. Когда я в детстве занимался горными лыжами, периодически на горе видел медвежьи берлоги. Самих медведей не видишь — они зимой в спячке. Но берлоги видишь. Очень закаляет жизнь в такой обстановке.
«Со Шварцем “Динамо” может бороться за чемпионство»
— Что ждете от предстоящего сезона в составе «Крыльев»?
— Надо продолжать играть так же, как первые и последние пять матчей прошлого чемпионата. И всё будет хорошо.
— Почему остальные матчи тогда почти не удавалось проводить так же хорошо, как первые и последние пять встреч?
— Первые пять туров прошлым летом мы проводили на ажиотаже от начала сезона. Получилось отыграться в первом матче с «Акроном» (1:1), потом обыграть на последних минутах «Нижний» (2:1). На этом пошло-поехало. Здорово получалось у Вадима Ракова. И в целом команда заиграла. Сначала больше на кураже играли, плюс к нам соперники еще не подобрали какого-то ключа. А уже минувшей весной в последних пяти турах прибавили, поскольку четко осознавали, что надо спасаться от вылета из РПЛ. И мы всё делали для этого.
— Весенний рывок произошел после смены главного тренера Магомеда Адиева на Сергея Булатова. Что поменялось в игре команды?
— С Адиевым в основном пытались играть чуть в длину, больше передачи за спину. А с Булатовым стали это делать реже и старались играть низом. Это тоже в какой-то степени помогло. Футбол у «Крыльев» поменялся. И мы остались в РПЛ.
— В первой половине июня появлялись слухи, что в «Крылья Советов» может перейти Артём Дзюба. Вы можете представить его в вашей команде при нынешнем стиле игры?
— Его переход не сочетается вообще с тем футболом, который ставит Булатов. Хотя не знаю, может быть, у «Акрона», когда в прошлые два сезона за него играл Дзюба, был план делать длинные передачи на него, чтобы он уже скидывал мяч на партнеров.
— При этом «Акрон» еще в Первой лиге тоже казался командой, играющей низом.
— Да. И как мы видим, их футбол поменялся с учетом нападающего, который под два метра ростом. Но думаю, вряд ли «Крылья» подпишут Дзюбу. Чисто исходя из стиля игры.
— Вам эта игра низом при Булатове удобнее как защитнику?
— Да.
— Больше дают двигаться вперед?
— Дело не в этом. Я и при Адиеве в тройке центральных защитников постоянно двигался вперед. Просто игра низом мне удобней. Я так привык играть всю жизнь — еще в академии «Динамо» мне это прививали. Мне нравится играть в футбол через ближний пас, через разрезающие передачи.
— По ходу прошлого сезона вокруг «Крыльев» были постоянные слухи о финансовых проблемах из-за миллиардной задолженности перед структурами «Ростеха», которые закрыли зимой. Сейчас ощущаются трудности с деньгами?
— Нет-нет, всё хорошо.
— Как отреагировали на недавнее возвращение Сандро Шварца на пост главного тренера вашего родного московского «Динамо»?
— Я думаю, что «Динамо» может снова бороться за чемпионство. Я не играл под руководством Шварца — в основной состав попал уже после его ухода, при Славише Йокановиче. Но из общения с ребятами знаю, что он, например, сейчас, еще до приезда в Москву, одного из молодых футболистов поздравил с днем рождения. Речь о Тимофее Маринкине. То есть уже расположил к себе игроков.
— Удивились проблемам «Динамо» в прошлом сезоне, когда команда застряла в середине таблицы, что привело к увольнению Валерия Карпина после первого круга?
— Я не так подробно следил за игрой «Динамо», но, естественно, когда тренер приходит в команду и через полгода уходит из нее, это странно.
«Россия могла бы выйти из группы на этом ЧМ»
— Следите за чемпионатом мира? Какая-то из сборных произвела впечатление?
— США. Очень здорово отыграли первый матч против Парагвая. Во-первых, мне понравился Пулишич, который всю игру терроризировал Касереса. Во-вторых, отличная командная игра — все полузащитники двигаются, особенно Тилльман и Маккенни. США заслуженно победили 3:1, хотя могли и больше забивать. Полностью контролировали ход игры. Еще понравился Эквадор в первом тайме с Кот-д’Ивуаром. Очень хорошо смотрелся. Второй тайм я уже не смотрел, потом глянул статистику и понял, что там ивуарийцы их уже возили и победили.
— Что на этом турнире представляла бы из себя Россия, если бы была допущена до отбора и прошла его?
— По крайней мере, на выход из группы у нас точно были бы хорошие шансы. Понятно, что зависит от того, какая группа. Если это Франция, Испания и Португалия, то шансов меньше. Если же средняя группа, то они есть. И у нас плюс-минус были бы шансы повторить то, что Россия сделала на домашнем ЧМ в 2018 году.
— Когда вы дебютировали в РПЛ за «Динамо» в 2023 году, только набрала популярность медиалига, где наиболее известными командами тогда были 2Drots и «Амкал». Уже тогда многие подметили, что вы еще в 2018 году играли за 2Drots против «Амкала» в товарищеском матче, когда никакой медиалиги вообще не было. Как вам там довелось оказаться?
— Мы с ребятами из «Динамо», нас было человек пять, написали Жене из 2Drots (Евгений Бабенко, основатель медиаклуба 2Drots и его президент. — Ред.). У них шел челлендж, когда они для своего канала на ютубе снимали, как дети из ЦСКА играют против детей из «Локомотива» и так далее. Ну вот мы им написали из «Динамо», приехали, сняли пару роликов в один день. А потом я предложил Жене что-нибудь организовать. И через несколько лет сняли еще один ролик, это уже был 2018 год. Сразу после этого Жека позвал сыграть в этом матче. Всё произошло спонтанно.
— Тогда еще не было тех специфичных правил игры, по которым мы сейчас знаем медиафутбол, типа оранжевых карточек, вводов мяча ногой из аута?
— Нет-нет. Играли просто в футбол по обычным правилам. Обычный товарищеский матч, организованный блогерами. Медиалигой тогда и близко не пахло.
— Нет ощущения, что сейчас ажиотаж вокруг медиафутбола спал по сравнению с первой половиной 2020-х годов, когда он только раскручивался?
— Наверно, да. Но это обычное явление. Когда что-то новое начинается, к этому приковывается особое внимание. Но, может быть, я сужу только по себе. Я тоже следил за медиалигой пару-тройку лет назад, сейчас не слежу. Стало чуть больше команд, пропала какая-то эксклюзивность всего этого. С другой стороны, в 2018 году, когда мы играли в матче «Амкала» и 2Drots, я думал, это вообще только одной игрой и закончится. А в итоге видите, как всё разрослось.
Алексей Фомин