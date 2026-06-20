Видео: Тюкавин сыграл в пляжный волейбол с Овечкиным

«Пляжный волейбол в такой компании — огонь», — подписал Тюкавин ролик из отпуска.
В прошлом сезоне 23-летний Константин Тюкавин провел за «Динамо» 31 матч и забил 13 голов. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 17 миллионов евро.
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Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.Читать дальше