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Видео: Тюкавин сыграл в пляжный волейбол с Овечкиным

Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин опубликовал видео, как играет в пляжный волейбол в компании хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: t.me/fcdynamo

«Пляжный волейбол в такой компании — огонь», — подписал Тюкавин ролик из отпуска.

В прошлом сезоне 23-летний Константин Тюкавин провел за «Динамо» 31 матч и забил 13 голов. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 17 миллионов евро.

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