Футболист «Спартака» Зобнин пожелал Дзюбе продолжить карьеру

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба еще приносит пользу, ему нужно продолжать футбольную карьеру. Такое мнение журналистам высказал капитан и полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин.
Ранее ТАСС сообщал, что Дзюба покинул тольяттинский «Акрон».
«Мы с Артемом находимся в хороших отношения, это футболист хорошего уровня, — сказал он. — Мы добивались больших побед. Желаю ему продолжать играть в футбол, чтобы не было травм. Он приносит пользу, рад, что он побил рекорды».
Дзюбе 37 лет, он является воспитанником «Спартака», а позднее стал игроком петербургского «Зенита», что вызвало негативную реакцию у болельщиков красно-белых. В составе «Зенита» нападающий четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды — кубок страны. Также играл за тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демиспор», столичный «Локомотив» и «Акрон». Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (248 голов), сборной России (31) и Российской премьер-лиги (177).