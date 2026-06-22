Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Аргентина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.40
П2
7.80
Футбол. ЧМ-2026
23.06
Франция
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.50
П2
37.00
Футбол. ЧМ-2026
23.06
Норвегия
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.55
П2
3.40
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Новая Зеландия
1
:
Египет
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Уругвай
2
:
Кабо-Верде
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бельгия
0
:
Иран
0
П1
X
П2

Футболист «Спартака» Зобнин пожелал Дзюбе продолжить карьеру

Форвард на данный момент находится без клуба.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба еще приносит пользу, ему нужно продолжать футбольную карьеру. Такое мнение журналистам высказал капитан и полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин.

Ранее ТАСС сообщал, что Дзюба покинул тольяттинский «Акрон».

«Мы с Артемом находимся в хороших отношения, это футболист хорошего уровня, — сказал он. — Мы добивались больших побед. Желаю ему продолжать играть в футбол, чтобы не было травм. Он приносит пользу, рад, что он побил рекорды».

Дзюбе 37 лет, он является воспитанником «Спартака», а позднее стал игроком петербургского «Зенита», что вызвало негативную реакцию у болельщиков красно-белых. В составе «Зенита» нападающий четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды — кубок страны. Также играл за тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демиспор», столичный «Локомотив» и «Акрон». Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (248 голов), сборной России (31) и Российской премьер-лиги (177).

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше