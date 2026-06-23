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Булыкин: Дзюбе нереально попасть в команду топ-5 РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном продолжении карьеры российского форварда Артёма Дзюбы. Ранее 37-летний Дзюба покинул «Акрон».

Источник: Metaratings.ru

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном продолжении карьеры российского форварда Артёма Дзюбы.

«Дзюба найдёт себе команду. Клубы второй восьмёрки или те, кто вышел в РПЛ, могут спокойно его рассмотреть. Попасть в команду топ-5 уже нереально. Посмотрим, где он окажется, но он может поиграть ещё пару лет», — сказал Булыкин Metaratings.ru.

Ранее 37-летний Дзюба покинул «Акрон», за который выступал с 2024 года. Форвард заявил, что продолжит карьеру в России. В минувшем сезоне футболист провёл 28 матчей, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.