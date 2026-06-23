Булыкин: Дзюбе нереально попасть в команду топ-5 РПЛ

«Дзюба найдёт себе команду. Клубы второй восьмёрки или те, кто вышел в РПЛ, могут спокойно его рассмотреть. Попасть в команду топ-5 уже нереально. Посмотрим, где он окажется, но он может поиграть ещё пару лет», — сказал Булыкин Metaratings.ru.