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РПЛ опубликовала календарь на сезон-2026/27

РПЛ опубликовала календарь чемпионата России на сезон-2026/27.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на своем официальном сайте календарь футбольного турнира на сезон-2026/27.

Первый тур предстоящего сезона РПЛ пройдет 24—27 июля, заключительный тур состоится 29 мая 2027 года.

Победители последних сезонов РПЛ «Краснодар» и петербургский «Зенит» встретятся в десятом туре (9−12 октября) в Краснодаре и 26-м туре (30 апреля — 3 мая) в Санкт-Петербурге. В третьем туре (7−10 августа) «Краснодар» в гостях сыграет со столичным «Спартаком». В рамках пятого тура (21−24 августа) «Спартак» примет петербургский «Зенит», а ЦСКА и «Локомотив» встретятся в рамках столичного дерби.

Полностью расписание РПЛ выглядит следующим образом:

1-й тур (24−27 июля).

«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара),

«Спартак» (Москва) — «Родина» (Москва),

«Оренбург» — «Ростов»,

«Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный),

ЦСКА (Москва) — «Балтика» (Калининград),

«Рубин» (Казань) — «Краснодар»,

«Акрон» (Тольятти) — «Зенит» (Санкт-Петербург),

«Факел» (Воронеж) — «Динамо» (Махачкала),

2-й тур (31 июля-3 августа).

«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»,

«Балтика» — «Динамо» (Москва),

«Оренбург» — «Зенит»,

«Краснодар» — «Факел»,

«Ахмат» — «Спартак»,

ЦСКА — «Крылья Советов»,

«Родина» — «Ростов»,

«Акрон» — «Рубин»,

3-й тур (7−10 августа).

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала),

«Спартак» — «Краснодар»,

«Крылья Советов» — «Балтика»,

«Ростов» — ЦСКА,

«Локомотив» — «Акрон»,

«Рубин» — «Оренбург»,

«Зенит» — «Родина»,

«Факел» — «Ахмат»,

4-й тур (14−17 августа).

«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала),

«Ростов» — «Рубин»,

«Балтика» — «Спартак»,

«Оренбург» — «Локомотив»,

«Краснодар» — «Ахмат»,

ЦСКА — «Факел»,

«Родина» — «Акрон»,

«Зенит» — «Динамо» (Москва),

5-й тур (21−24 августа).

«Динамо» (Москва) — «Родина»,

«Спартак» — «Зенит»,

«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»,

«Балтика» — «Рубин»,

«Ахмат» — «Ростов»,

ЦСКА — «Локомотив»,

«Акрон» — «Крылья Советов»,

«Факел» — «Оренбург»,

6-й тур (28−31 августа).

«Спартак» — «Оренбург»,

«Локомотив» — «Динамо» (Москва),

«Краснодар» — «Ростов»,

«Ахмат» — «Крылья Советов»,

«Родина» — «Балтика»,

«Рубин» — «Динамо» (Махачкала),

«Акрон» — ЦСКА,

«Факел» — «Зенит»,

7-й тур (4−7 сентября).

«Динамо» (Москва) — «Спартак»,

«Крылья Советов» — «Краснодар»,

«Динамо» (Махачкала) — «Родина»,

«Ростов» — «Факел»,

«Балтика» — «Локомотив»,

«Оренбург» — «Акрон»,

«Рубин» — «Ахмат»,

«Зенит» — ЦСКА,

8-й тур (11−14 сентября).

«Динамо» (Москва) — «Оренбург»,

«Спартак» — «Ростов»,

«Крылья Советов» — «Родина»,

«Краснодар» — «Акрон»,

«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала),

ЦСКА — «Рубин»,

«Зенит» — «Локомотив»,

«Факел» — «Балтика»,

9-й тур (15−17 сентября).

«Спартак» — «Факел»,

«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА,

«Ростов» — «Динамо» (Москва),

«Балтика» — «Зенит»,

«Оренбург» — «Краснодар»,

«Локомотив» — «Крылья Советов»,

«Родина» — «Рубин»,

«Акрон» — «Ахмат»,

международная пауза.

10-й тур (9−12 октября).

«Крылья Советов» — «Спартак»,

«Ростов» — «Акрон»,

«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала),

«Краснодар» — «Зенит»,

«Ахмат» — «Балтика»,

ЦСКА — «Родина»,

«Рубин» — «Динамо» (Москва),

«Факел» — «Локомотив»,

11-й тур (16−19 октября).

«Динамо» (Москва) — ЦСКА,

«Спартак» — «Рубин»,

«Крылья Советов» — «Факел»,

«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»,

«Балтика» — «Ростов»,

«Локомотив» — «Краснодар»,

«Родина» — «Оренбург»,

«Зенит» — «Ахмат»,

12-й тур (23−26 октября).

«Ростов» — «Локомотив»,

«Краснодар» — «Балтика»,

«Ахмат» — «Оренбург»,

ЦСКА — «Спартак»,

«Рубин» — «Крылья Советов»,

«Акрон» — «Динамо» (Москва),

«Зенит» — «Динамо» (Махачкала),

«Факел» — «Родина»,

13-й тур (30 октября-2 ноября).

«Динамо» (Москва) — «Ахмат»,

«Крылья Советов» — «Зенит»,

«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»,

«Балтика» — «Акрон»,

«Оренбург» — ЦСКА,

«Локомотив» — «Спартак»,

«Родина» — «Краснодар»,

«Рубин» — «Факел»,

14-й тур (6−8 ноября).

«Спартак» — «Акрон»,

«Крылья Советов» — «Оренбург»,

«Балтика» — «Динамо» (Махачкала),

«Локомотив» — «Рубин»,

«Краснодар» — ЦСКА,

«Ахмат» — «Родина»,

«Зенит» — «Ростов»,

«Факел» — «Динамо» (Москва),

международная пауза.

15-й тур (20−23 ноября).

«Динамо» (Москва) — «Краснодар»,

«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»,

«Ростов» — «Крылья Советов»,

«Оренбург» — «Балтика»,

ЦСКА — «Ахмат»,

«Родина» — «Локомотив»,

«Рубин» — «Зенит»,

«Акрон» — «Факел»,

16-й тур (27−30 ноября).

«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва),

«Ростов» — «Краснодар»,

«Балтика» — «Ахмат»,

«Оренбург» — «Родина»,

«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала),

ЦСКА — «Зенит»,

«Рубин» — «Акрон»,

«Факел» — «Спартак»,

17-й тур (4−7 декабря).

«Спартак» — «Динамо» (Москва),

«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»,

«Краснодар» — «Рубин»,

«Ахмат» — «Локомотив»,

«Родина» — ЦСКА,

«Акрон» — «Оренбург»,

«Зенит» — «Балтика»,

«Факел» — «Ростов»,

зимняя пауза.

18-й тур (26 февраля-1 марта).

«Динамо» (Москва) — «Рубин»,

«Крылья Советов» — «Локомотив»,

«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»,

«Балтика» — «Родина»,

«Краснодар» — «Спартак»,

«Ахмат» — «Акрон»,

ЦСКА — «Ростов»,

«Зенит» — «Факел»,

19-й тур (5−8 марта).

«Динамо» (Махачкала) — «Факел»,

«Ростов» — «Балтика»,

«Локомотив» — ЦСКА,

«Краснодар» — «Крылья Советов»,

«Ахмат» — «Рубин»,

«Родина» — «Динамо» (Москва),

«Акрон» — «Спартак»,

«Зенит» — «Оренбург»,

20-й тур (12−15 марта).

«Динамо» (Москва) — «Локомотив»,

«Спартак» — «Ахмат»,

«Балтика» — «Краснодар»,

«Оренбург» — «Крылья Советов»,

«Родина» — «Зенит»,

«Рубин» — «Ростов»,

«Акрон» — «Динамо» (Махачкала),

«Факел» — ЦСКА,

21-й тур (19−21 марта).

«Крылья Советов» — «Ахмат»,

«Динамо» (Махачкала) — Балтика",

«Ростов» — «Родина»,

«Локомотив» — «Факел»,

«Краснодар» — «Динамо» (Москва),

ЦСКА — «Оренбург»,

«Рубин» — «Спартак»,

«Зенит» — «Акрон»,

международная пауза.

22-й тур (2−5 апреля).

«Динамо» (Москва) — «Балтика»,

«Спартак» — «Динамо» (Махачкала),

«Ростов» — «Зенит»,

«Оренбург» — «Рубин»,

«Ахмат» — «Факел»,

ЦСКА — «Краснодар»,

«Родина» — «Крылья Советов»,

«Акрон» — «Локомотив»,

23-й тур (9−12 апреля).

«Крылья Советов» — «Ростов»,

«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»,

«Балтика» — ЦСКА,

«Оренбург» — «Спартак»,

«Локомотив» — «Зенит»,

«Краснодар» — «Родина»,

«Ахмат» — «Динамо» (Москва),

«Факел» — «Акрон»,

24-й тур (16−19 апреля).

«Динамо» (Москва) — «Факел»,

«Спартак» — ЦСКА,

«Ростов» — «Ахмат»,

«Локомотив» — «Оренбург»,

«Родина» — «Динамо» (Махачкала),

«Рубин» — «Балтика»,

«Акрон» — «Краснодар»,

«Зенит» — «Крылья Советов»,

25-й тур (23−26 апреля).

«Балтика» — «Крылья Советов»,

«Оренбург» — «Факел»,

«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала),

«Ахмат» — «Зенит»,

ЦСКА — «Динамо» (Москва),

«Родина» — «Спартак»,

«Рубин» — «Локомотив»,

«Акрон» — «Ростов»,

26-й тур (30 апреля-3 мая).

«Динамо» (Москва) — «Акрон»,

«Спартак» — «Балтика»,

«Крылья Советов» — ЦСКА,

«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»,

«Ростов» — «Оренбург»,

«Локомотив» — «Родина»,

«Зенит» — «Краснодар»,

«Факел» — «Рубин»,

27-й тур (7−10 мая).

«Динамо» (Москва) — «Ростов»,

«Спартак» — «Локомотив»,

«Крылья Советов» — «Рубин»,

«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»,

«Балтика» — «Факел»,

«Краснодар» — «Оренбург»,

ЦСКА — «Акрон»,

«Родина» — «Ахмат»,

28-й тур (14−17 мая).

«Ростов» — «Динамо» (Махачкала),

«Оренбург» — «Динамо» (Москва),

«Локомотив» — «Балтика»,

«Ахмат» — «Краснодар»,

«Рубин» — ЦСКА,

«Акрон» — «Родина»,

«Зенит» — «Спартак»,

«Факел» — «Крылья Советов»,

29-й тур (21−24 мая).

«Динамо» (Москва) — «Зенит»,

«Спартак» — «Крылья Советов»,

«Оренбург» — «Ахмат»,

«Локомотив» — «Ростов»,

ЦСКА — «Динамо» (Махачкала),

«Рубин» — «Родина»,

«Акрон» — «Балтика»,

«Факел» — «Краснодар»,

30-й тур (29 мая).

«Крылья Советов» — «Акрон»,

«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва),

«Ростов» — «Спартак»,

«Балтика» — «Оренбург»,

«Краснодар» — «Локомотив»,

«Ахмат» — ЦСКА,

«Родина» — «Факел»,

«Зенит» — «Рубин».