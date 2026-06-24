РПЛ опубликовала календарь на сезон-2026/27

Победители последних сезонов РПЛ «Краснодар» и петербургский «Зенит» встретятся в десятом туре (9−12 октября) в Краснодаре и 26-м туре (30 апреля — 3 мая) в Санкт-Петербурге. В третьем туре (7−10 августа) «Краснодар» в гостях сыграет со столичным «Спартаком». В рамках пятого тура (21−24 августа) «Спартак» примет петербургский «Зенит», а ЦСКА и «Локомотив» встретятся в рамках столичного дерби.