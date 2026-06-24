РПЛ опубликовала календарь на сезон-2026/27

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на своем официальном сайте календарь футбольного турнира на сезон-2026/27.
Первый тур предстоящего сезона РПЛ пройдет
Победители последних сезонов РПЛ «Краснодар» и петербургский «Зенит» встретятся в десятом туре (9−12 октября) в Краснодаре и 26-м туре (30 апреля — 3 мая) в Санкт-Петербурге. В третьем туре (7−10 августа) «Краснодар» в гостях сыграет со столичным «Спартаком». В рамках пятого тура (21−24 августа) «Спартак» примет петербургский «Зенит», а ЦСКА и «Локомотив» встретятся в рамках столичного дерби.
Полностью расписание РПЛ выглядит следующим образом:
1-й тур (24−27 июля).
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара),
«Спартак» (Москва) — «Родина» (Москва),
«Оренбург» — «Ростов»,
«Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный),
ЦСКА (Москва) — «Балтика» (Калининград),
«Рубин» (Казань) — «Краснодар»,
«Акрон» (Тольятти) — «Зенит» (Санкт-Петербург),
«Факел» (Воронеж) — «Динамо» (Махачкала),
2-й тур (31 июля-3 августа).
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»,
«Балтика» — «Динамо» (Москва),
«Оренбург» — «Зенит»,
«Краснодар» — «Факел»,
«Ахмат» — «Спартак»,
ЦСКА — «Крылья Советов»,
«Родина» — «Ростов»,
«Акрон» — «Рубин»,
3-й тур (7−10 августа).
«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала),
«Спартак» — «Краснодар»,
«Крылья Советов» — «Балтика»,
«Ростов» — ЦСКА,
«Локомотив» — «Акрон»,
«Рубин» — «Оренбург»,
«Зенит» — «Родина»,
«Факел» — «Ахмат»,
4-й тур (14−17 августа).
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала),
«Ростов» — «Рубин»,
«Балтика» — «Спартак»,
«Оренбург» — «Локомотив»,
«Краснодар» — «Ахмат»,
ЦСКА — «Факел»,
«Родина» — «Акрон»,
«Зенит» — «Динамо» (Москва),
5-й тур (21−24 августа).
«Динамо» (Москва) — «Родина»,
«Спартак» — «Зенит»,
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»,
«Балтика» — «Рубин»,
«Ахмат» — «Ростов»,
ЦСКА — «Локомотив»,
«Акрон» — «Крылья Советов»,
«Факел» — «Оренбург»,
6-й тур (28−31 августа).
«Спартак» — «Оренбург»,
«Локомотив» — «Динамо» (Москва),
«Краснодар» — «Ростов»,
«Ахмат» — «Крылья Советов»,
«Родина» — «Балтика»,
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала),
«Акрон» — ЦСКА,
«Факел» — «Зенит»,
7-й тур (4−7 сентября).
«Динамо» (Москва) — «Спартак»,
«Крылья Советов» — «Краснодар»,
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»,
«Ростов» — «Факел»,
«Балтика» — «Локомотив»,
«Оренбург» — «Акрон»,
«Рубин» — «Ахмат»,
«Зенит» — ЦСКА,
8-й тур (11−14 сентября).
«Динамо» (Москва) — «Оренбург»,
«Спартак» — «Ростов»,
«Крылья Советов» — «Родина»,
«Краснодар» — «Акрон»,
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала),
ЦСКА — «Рубин»,
«Зенит» — «Локомотив»,
«Факел» — «Балтика»,
9-й тур (15−17 сентября).
«Спартак» — «Факел»,
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА,
«Ростов» — «Динамо» (Москва),
«Балтика» — «Зенит»,
«Оренбург» — «Краснодар»,
«Локомотив» — «Крылья Советов»,
«Родина» — «Рубин»,
«Акрон» — «Ахмат»,
международная пауза.
10-й тур (9−12 октября).
«Крылья Советов» — «Спартак»,
«Ростов» — «Акрон»,
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала),
«Краснодар» — «Зенит»,
«Ахмат» — «Балтика»,
ЦСКА — «Родина»,
«Рубин» — «Динамо» (Москва),
«Факел» — «Локомотив»,
11-й тур (16−19 октября).
«Динамо» (Москва) — ЦСКА,
«Спартак» — «Рубин»,
«Крылья Советов» — «Факел»,
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»,
«Балтика» — «Ростов»,
«Локомотив» — «Краснодар»,
«Родина» — «Оренбург»,
«Зенит» — «Ахмат»,
12-й тур (23−26 октября).
«Ростов» — «Локомотив»,
«Краснодар» — «Балтика»,
«Ахмат» — «Оренбург»,
ЦСКА — «Спартак»,
«Рубин» — «Крылья Советов»,
«Акрон» — «Динамо» (Москва),
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала),
«Факел» — «Родина»,
13-й тур (30 октября-2 ноября).
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»,
«Крылья Советов» — «Зенит»,
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»,
«Балтика» — «Акрон»,
«Оренбург» — ЦСКА,
«Локомотив» — «Спартак»,
«Родина» — «Краснодар»,
«Рубин» — «Факел»,
14-й тур (6−8 ноября).
«Спартак» — «Акрон»,
«Крылья Советов» — «Оренбург»,
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала),
«Локомотив» — «Рубин»,
«Краснодар» — ЦСКА,
«Ахмат» — «Родина»,
«Зенит» — «Ростов»,
«Факел» — «Динамо» (Москва),
международная пауза.
15-й тур (20−23 ноября).
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»,
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»,
«Ростов» — «Крылья Советов»,
«Оренбург» — «Балтика»,
ЦСКА — «Ахмат»,
«Родина» — «Локомотив»,
«Рубин» — «Зенит»,
«Акрон» — «Факел»,
16-й тур (27−30 ноября).
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва),
«Ростов» — «Краснодар»,
«Балтика» — «Ахмат»,
«Оренбург» — «Родина»,
«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала),
ЦСКА — «Зенит»,
«Рубин» — «Акрон»,
«Факел» — «Спартак»,
17-й тур (4−7 декабря).
«Спартак» — «Динамо» (Москва),
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»,
«Краснодар» — «Рубин»,
«Ахмат» — «Локомотив»,
«Родина» — ЦСКА,
«Акрон» — «Оренбург»,
«Зенит» — «Балтика»,
«Факел» — «Ростов»,
зимняя пауза.
18-й тур (26 февраля-1 марта).
«Динамо» (Москва) — «Рубин»,
«Крылья Советов» — «Локомотив»,
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»,
«Балтика» — «Родина»,
«Краснодар» — «Спартак»,
«Ахмат» — «Акрон»,
ЦСКА — «Ростов»,
«Зенит» — «Факел»,
19-й тур (5−8 марта).
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»,
«Ростов» — «Балтика»,
«Локомотив» — ЦСКА,
«Краснодар» — «Крылья Советов»,
«Ахмат» — «Рубин»,
«Родина» — «Динамо» (Москва),
«Акрон» — «Спартак»,
«Зенит» — «Оренбург»,
20-й тур (12−15 марта).
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»,
«Спартак» — «Ахмат»,
«Балтика» — «Краснодар»,
«Оренбург» — «Крылья Советов»,
«Родина» — «Зенит»,
«Рубин» — «Ростов»,
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала),
«Факел» — ЦСКА,
21-й тур (19−21 марта).
«Крылья Советов» — «Ахмат»,
«Динамо» (Махачкала) — Балтика",
«Ростов» — «Родина»,
«Локомотив» — «Факел»,
«Краснодар» — «Динамо» (Москва),
ЦСКА — «Оренбург»,
«Рубин» — «Спартак»,
«Зенит» — «Акрон»,
международная пауза.
22-й тур (2−5 апреля).
«Динамо» (Москва) — «Балтика»,
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала),
«Ростов» — «Зенит»,
«Оренбург» — «Рубин»,
«Ахмат» — «Факел»,
ЦСКА — «Краснодар»,
«Родина» — «Крылья Советов»,
«Акрон» — «Локомотив»,
23-й тур (9−12 апреля).
«Крылья Советов» — «Ростов»,
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»,
«Балтика» — ЦСКА,
«Оренбург» — «Спартак»,
«Локомотив» — «Зенит»,
«Краснодар» — «Родина»,
«Ахмат» — «Динамо» (Москва),
«Факел» — «Акрон»,
24-й тур (16−19 апреля).
«Динамо» (Москва) — «Факел»,
«Спартак» — ЦСКА,
«Ростов» — «Ахмат»,
«Локомотив» — «Оренбург»,
«Родина» — «Динамо» (Махачкала),
«Рубин» — «Балтика»,
«Акрон» — «Краснодар»,
«Зенит» — «Крылья Советов»,
25-й тур (23−26 апреля).
«Балтика» — «Крылья Советов»,
«Оренбург» — «Факел»,
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала),
«Ахмат» — «Зенит»,
ЦСКА — «Динамо» (Москва),
«Родина» — «Спартак»,
«Рубин» — «Локомотив»,
«Акрон» — «Ростов»,
26-й тур (30 апреля-3 мая).
«Динамо» (Москва) — «Акрон»,
«Спартак» — «Балтика»,
«Крылья Советов» — ЦСКА,
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»,
«Ростов» — «Оренбург»,
«Локомотив» — «Родина»,
«Зенит» — «Краснодар»,
«Факел» — «Рубин»,
27-й тур (7−10 мая).
«Динамо» (Москва) — «Ростов»,
«Спартак» — «Локомотив»,
«Крылья Советов» — «Рубин»,
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»,
«Балтика» — «Факел»,
«Краснодар» — «Оренбург»,
ЦСКА — «Акрон»,
«Родина» — «Ахмат»,
28-й тур (14−17 мая).
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала),
«Оренбург» — «Динамо» (Москва),
«Локомотив» — «Балтика»,
«Ахмат» — «Краснодар»,
«Рубин» — ЦСКА,
«Акрон» — «Родина»,
«Зенит» — «Спартак»,
«Факел» — «Крылья Советов»,
29-й тур (21−24 мая).
«Динамо» (Москва) — «Зенит»,
«Спартак» — «Крылья Советов»,
«Оренбург» — «Ахмат»,
«Локомотив» — «Ростов»,
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала),
«Рубин» — «Родина»,
«Акрон» — «Балтика»,
«Факел» — «Краснодар»,
30-й тур (29 мая).
«Крылья Советов» — «Акрон»,
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва),
«Ростов» — «Спартак»,
«Балтика» — «Оренбург»,
«Краснодар» — «Локомотив»,
«Ахмат» — ЦСКА,
«Родина» — «Факел»,
«Зенит» — «Рубин».