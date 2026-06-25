Мирзояна избрали первым вице-президентом РФС

По итогам заседания Футбольная национальная лига (ФНЛ) получила право до 2030 года на проведение турниров Первой лиги и дивизиона А Второй лиги. Также были согласованы годовой отчет и бухгалтерская отчетность РФС за 2025 год, утверждена независимая аудиторская организация на 2025−2027 годы, регламент Российской премьер-лиги на сезон-2026/27 и изменения в положение РФС «О порядке распределения и расходования средств, полученных в виде целевых отчислений от азартных игр» в связи со вступлением в силу соответствующего приказа Минспорта России от 5 сентября 2025 года.