«Краснодар» одержал победу над «ПСК»

В рамках летних предсезонных сборов «Краснодар» также проведет товарищеские матчи с «Вистой» из Геленджика (3 июля), «Ростовом» (11 июля) и калининградской «Балтикой» (19 июля). В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) команда на выезде сыграет с казанским «Рубином».