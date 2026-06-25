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«Краснодар» одержал победу над «ПСК»

«Краснодар» одержал победу над «ПСК» из станица Динская.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. «Краснодар» одержал победу над «ПСК» из станицы Динская (Краснодарский край) в товарищеском матче.

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Мозес Кобнан (6-я минута), Хуан Боселли (10), Даниил Уткин (30), Даниэль Амбарцумов (73, с пенальти) и Андрей Полевой (80). У «ПСК» пенальти реализовал Айдын Мирзоев (77).

В рамках летних предсезонных сборов «Краснодар» также проведет товарищеские матчи с «Вистой» из Геленджика (3 июля), «Ростовом» (11 июля) и калининградской «Балтикой» (19 июля). В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) команда на выезде сыграет с казанским «Рубином».

В другом товарищеском матче «Оренбург» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 0:1.