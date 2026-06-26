Защитник «Вильярреала» может продолжить карьеру в «Балтике»

Как сообщает в телеграм-канале журналист Иван Карпов, 17-летний игрок прибудет на сборы калининградской команды в Турцию с 27 июня по 11 июля. В «Балтике» хотят посмотреть, как молодой футболист выдержит нагрузки у главного тренера балтийцев Андрея Талалаева.
Решение о дальнейшем будущем Бердышева будет принято по итогам сборов. В Испании интерес к россиянину проявляют юношеские команды «Мурсии», «Альмерии» и «Малаги».
Бердышев находится в системе «Вильярреала» с 2024 года. До этого он играл за юношеские команды тель-авивского «Маккаби». Кроме позиции в центре обороны, футболист может сыграть правого защитника и опорника.