Легенда «Спартака» признался, что участвовал в договорном матче

«Внутри нашего чемпионата у меня такое случалось: это не было сдачей или покупкой, а просто договаривались сыграть вничью чтобы остаться в РПЛ. С какой командой это было, не скажу. Тогда это было не Премьер‑лигой, а Высшей лигой», — сказал Павлюченко.