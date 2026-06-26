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Легенда «Спартака» признался, что участвовал в договорном матче

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко признался, что участвовал в договорном матче, передает «Матч ТВ».

Источник: Газета.Ру

«Внутри нашего чемпионата у меня такое случалось: это не было сдачей или покупкой, а просто договаривались сыграть вничью чтобы остаться в РПЛ. С какой командой это было, не скажу. Тогда это было не Премьер‑лигой, а Высшей лигой», — сказал Павлюченко.

Павлюченко завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Его последним клубом было ногинское «Знамя». За свою карьеру форвард поиграл за «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм» и «Локомотив». Павлюченко является трехкратным серебряным призером чемпионата России в составе «Спартака». Дважды он выигрывал Кубок страны — с «Локомотивом» и «Спартаком».

В составе сборной России Павлюченко стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года, который проходил в Австрии и Швейцарии.