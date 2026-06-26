Хомуха: с текущим составом ЦСКА может бороться в лучшем случае за топ-3 РПЛ

"ЦСКА рискнул и назначил Игдисамова главным тренером. Пока у меня нет конкретных ожиданий от работы этого тренера. С текущим составом ЦСКА может бороться в лучшем случае за топ-3 РПЛ.
На победу в РПЛ команда претендовать не будет. На старте сезона клуб может провалиться из-за неопытности тренера. Этот момент важно переждать и дождаться улучшения результатов", — сказал Хомуха Metaratings.ru.
ЦСКА занял пятое место в РПЛ по итогам сезона-2025/26, команда набрала 51 очко. Чемпионом России стал «Зенит» с 68 баллами. «Краснодар» (66) взял серебряные медали, а «Локомотив» (53) остался на третьей позиции.