Игорь Акинфеев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

"Более 20 лет дружбы… Это целая жизнь. Сегодня ушел из жизни Сергей Борисович Иванов — мой друг, наставник и преданный болельщик нашего клуба. Сколько матчей мы пережили вместе! Сколько раз после игр мы сидели и разбирали каждую минуту, каждое действие на поле. Я ценил его прямоту и мудрость.