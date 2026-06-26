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Игорь Акинфеев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выразил соболезнования в связи со смертью болельщика красно-синих, бывшего министра обороны РФ и спецпредставителя президента Сергея Иванова.

Источник: Агентство «Москва»

Политик скончался в пятницу, 26 июня в возрасте 73 лет.

"Более 20 лет дружбы… Это целая жизнь. Сегодня ушел из жизни Сергей Борисович Иванов — мой друг, наставник и преданный болельщик нашего клуба. Сколько матчей мы пережили вместе! Сколько раз после игр мы сидели и разбирали каждую минуту, каждое действие на поле. Я ценил его прямоту и мудрость.

Мне будет не хватать наших долгих разговоров и больно осознавать, что в следующем матче я не увижу его на привычном месте. Он был частью этого клуба, частью моей жизни. Искренние соболезнования его семье и всем, кто имел счастье знать этого замечательного человека. Вечная память, Сергей Борисович", — написал в своем Telegram-канале Акинфеев.

Иванов — один из основателей баскетбольной Единой лиги ВТБ. Он был президентом турнира с момента основания, а в 2014 году стал почетным президентом организации. Также Иванов регулярно посещал матчи баскетбольной, футбольной и хоккейной команд ЦСКА.