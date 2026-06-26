Калининградская «Балтика» одержала две победы в контрольных играх на сборах

Утром подопечные Андрея Талалаева встретились на поле УТБ «Новогорск» с представителем Лиги PARI, ульяновской «Волгой». Игра завершилась крупной победой «бело-синих» со счётом 3:0. Голами в составе балтийцев отметились нигерийский нападающий Тентон Йенне, который оформил дубль на 44-й и 52-й минутах, и российский нападающий Дмитрий Никитин (75-я минута).