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Калининградская «Балтика» одержала две победы в контрольных играх на сборах

26 июня команда Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Балтика» провела два товарищеских матча в рамках летнего учебно-тренировочного сбора в Москве.

Источник: Metaratings.ru

Утром подопечные Андрея Талалаева встретились на поле УТБ «Новогорск» с представителем Лиги PARI, ульяновской «Волгой». Игра завершилась крупной победой «бело-синих» со счётом 3:0. Голами в составе балтийцев отметились нигерийский нападающий Тентон Йенне, который оформил дубль на 44-й и 52-й минутах, и российский нападающий Дмитрий Никитин (75-я минута).

Во второй встрече дня калининградцы минимально обыграли тольяттинский «Акрон» из РПЛ — 1:0. Победу «Балтике» принесла досадная ошибка голкипера «сталеваров» Игната Тереховского, срезавшего мяч в собственные ворота.

27 июня подопечные Талалаева отправятся в турецкую Ыспарту, где начнут второй тренировочный сбор. Третий этап подготовки к новому сезону «Балтика» проведёт в Сочи.

По итогам сезона-2025/2026 «бело-синие» набрали 46 очков за 30 туров и заняли шестое место в турнирной таблице.