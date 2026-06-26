Клуб РПЛ выиграл предсезонный матч со счетом 19:0

«Ростов» провел первый контрольный матч на летних предсезонных сборах. Клуб РПЛ победил любительскую команду «Сандата» из Сальского района Ростовской области со счетом 19:0.
Встреча прошла на стадионе «Олимп» им. Виктора Понедельника в Ростове-на-Дону.
По четыре гола забили Тимур Сулейманов и Иван Комаров, хет-трик сделал Егор Голенков, дубль — Ибрагим Аджаса, еще по разу отличились Илья Жбанов, Антон Шамонин, Константин Кучаев, Карим Мадрахимов, Андрей Лангович и Максим Мухин.
В прошлом сезоне «Ростов» занял десятое место в РПЛ.