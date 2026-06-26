Клуб РПЛ выиграл предсезонный матч со счетом 19:0

По четыре гола забили Тимур Сулейманов и Иван Комаров, хет-трик сделал Егор Голенков, дубль — Ибрагим Аджаса, еще по разу отличились Илья Жбанов, Антон Шамонин, Константин Кучаев, Карим Мадрахимов, Андрей Лангович и Максим Мухин.