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Клуб РПЛ выиграл предсезонный матч со счетом 19:0

«Ростов» разгромил любительскую «Сандату». По четыре гола забили Тимур Сулейманов и Иван Комаров.

Источник: РБК Спорт

«Ростов» провел первый контрольный матч на летних предсезонных сборах. Клуб РПЛ победил любительскую команду «Сандата» из Сальского района Ростовской области со счетом 19:0.

Встреча прошла на стадионе «Олимп» им. Виктора Понедельника в Ростове-на-Дону.

По четыре гола забили Тимур Сулейманов и Иван Комаров, хет-трик сделал Егор Голенков, дубль — Ибрагим Аджаса, еще по разу отличились Илья Жбанов, Антон Шамонин, Константин Кучаев, Карим Мадрахимов, Андрей Лангович и Максим Мухин.

В прошлом сезоне «Ростов» занял десятое место в РПЛ.